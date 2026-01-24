100 நாள் வேலைத் திட்டம்: மத்திய அரசின் கேள்விக்கு தமிழக அரசிடம் பதில் இல்லை - வானதி சீனிவாசன் விமர்சனம்
பேருந்துகளை தமிழக அரசே இயக்குவதால், அதில் ‘தமிழ்நாடு அரசு’ என்று போடத் தேவையில்லை என அமைச்சர் கூறுவது ஏற்புடையதல்ல என தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்தார்.
Published : January 24, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: மத்திய அரசின் கேள்விக்கு தமிழக அரசிடம் பதில் இல்லை. திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கொள்வதிலும், மத்திய அரசின் திட்டங்களை எதிர்ப்பதிலும் தான் திமுக குறியாக உள்ளது என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் விமர்சித்தார்.
ஜனவரி 20 ஆம் தேதி தொடங்கிய தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் நடைபெற்ற நிலையில், ஆளுநரின் உரைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பதிலுரை அளித்தார். அப்போது, அடுத்த 5 ஆண்டுகளும் திமுக தொடர வேண்டுமென்று மக்கள் முடிவெடுத்துவிட்டார்கள். எனக்கு, என்னைவிட தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது தான் கூடுதலான நம்பிக்கை உள்ளது. ஆகையால், உறுதியாக சொல்கிறேன். நாங்கள்தான் மீண்டும் வருவோம், மீண்டும் வெல்வோம்” என்றார்.
முதலமைச்சரின் உரைக்குப் பிறகு சட்டமன்ற வளாகத்தில் பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "அரசு தயாரித்த உரையை ஆளுநர் ஏன் படிக்கவில்லை என்பதற்கான காரணத்தை கேட்டதற்கு, முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சரியான விளக்கம் தரவில்லை. தமிழ்நாட்டில் போதைப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது, சட்டம் - ஒழுங்கு, முதலீடுகள் குறித்து முதலமைச்சரின் பதிலுரையில் சரியான விளக்கம் இல்லை. அப்படியானால் ஆளுநர் சொன்னது உண்மை என கருதத் தோன்றுகிறது.
தமிழ்நாட்டிற்கு 100 நாள் வேலைக்கான நிதி வரவில்லை எனத் தொடர்ச்சியாக குற்றச்சாட்டு வைக்கின்றனர். ஆனால் இந்தத் திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட பணம் மக்களிடம் சரியாக சென்று சேரவில்லை. இதனால், மத்திய அரசோ 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பயனாளிகளின் சரியான விவரங்கள், அவர்களுக்கு கொடுத்த தொகை உள்ளிட்ட செலவுகளை கேட்கிறது.
அதற்கு தமிழ்நாடு தரப்பிலிருந்து எந்த பதிலும் இல்லை. பொத்தாம்பொதுவாக நிதி வரவில்லை.. நிதி வரவில்லை என்பதே இவர்களின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, மத்திய அரசின் திட்டங்களை எதிர்ப்பதையே குறிக்கோளாக வைத்துள்ளனர். திமுக அரசு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கொள்வதிலும், மத்திய அரசின் திட்டங்களை எதிர்ப்பதிலும் தான் குறியாக உள்ளது" என்று வானதி சீனிவாசன் விமர்சித்தார்.
மனிதநேய மக்கள் கட்சி எம்.எல்.ஏ ஜவாஹிருல்லா:
பாஜக ஆளுகின்ற வட மாநிலங்களில் பள்ளிவாசல்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. கிறிஸ்துமஸ் விழாக்களை கொண்டாடுகின்ற போது, தேவாலயங்களில் புகுந்து மிகப்பெரிய கலவரங்களை செய்து, தேவாலங்களை இடிக்கக்கூடிய பணிகள் பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அதேவேளையில் தமிழ்நாடு ஒரு அமைதி பூங்காவாக திகழ்கிறது.
புதிதாக ஊரக சாலைகள், கலைஞர் கனவு இல்லம், பகுதி நேர ஆசிரியருக்கு சிறப்பு மதிப்பெண்கள், மினி ஸ்டேடியம் போன்ற அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார். திமுக கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது. கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கின்ற கூட்டணியின் பெயரைக் கூட மோடியால் கூற முடியவில்லை. அந்த வகையில் தான் நேற்றைய கூட்டம் அமைந்தது.
விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிந்தனை செல்வன்:
சமீபகாலமாக நீதிபதிகள் தங்களின் வரம்புகளை மீறுகிறார்களோ? என்ற ஐயம் ஏற்படுகிறது. சனாதனத்தை ஒழிப்பது என்றால் சனாதனத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கும் அனைவரையும் ஒழிப்பது என்ற பொருளாகும் என நீதிபதி கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். சனாதனத்தை ஒழிப்பது என்றால் அது இனப் படுகொலை தான் என்ற விளக்கம் நீதிமன்றம் மூலம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது.
ஏழ்மையை ஒழிப்பது என்றால் ஏழைகளை ஒழிப்பதெனப் பொருளா, பெண் அடிமை ஒழிப்பது என்றால் பெண்களை ஒழிப்பதா அல்லது பெண் அடிமைகளின் மீதான வன்முறை ஒழிப்பதென கருத்தியல் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை. தற்போது, வேறு வழியில்லாமல் பாஜகவை நோக்கி சில கட்சிகள் செல்கின்றன. ஆனால், 2026-ல் திமுக கூட்டணி தான் ஆட்சி அமைக்கும்.
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன்:
தீர்மானங்களை சட்டப்பேரவைக்கு திருப்பி அனுப்பிய ஆளுநரின் செயல் வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது. அதேபோல, அரசு பேருந்துகளை தமிழக அரசே இயக்குவதால், அதில் தமிழ்நாடு அரசு என போடத் தேவையில்லை என போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கூறுவது ஏற்புடையது அல்ல. இதுகுறித்து முதலமைச்சரிடம் முறையிட்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் என்று தான் பெயரிடப்பட வேண்டும். நமது பேருந்துகள் கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா என பல மாநிலங்களுக்கு செல்வதால், தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து என ஒட்டுவது அவசியம்.