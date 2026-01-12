விநாயகர் சதுர்த்தியை அனைத்து மதத்தினரையும் வைத்து முதலமைச்சர் கொண்டாடுவாரா? - வானதி சீனிவாசன் கேள்வி
விஜய்யின் ஜனநாயகம் படம் வெளிவராததற்கும், பாஜகவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.
Published : January 12, 2026 at 5:50 PM IST
சென்னை: சிறுபான்மையினர் பண்டிகையை கொண்டாவது போல விநாயகர் சதுர்த்தியை அனைத்து மதத்தினரையும் வைத்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கொண்டாடுவாரா? என வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு பாஜக மகளிர் அணியின் சார்பில் சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பயிலரங்கம் சென்னையில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த பயிலரங்கில் சிறப்பு விருந்தினராக பாஜக மகளிர் அணியின் தேசிய தலைவி வானதி சீனிவாசன் கலந்துக் கொண்டார்.
அதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ''பாஜக மகளிர் அணி சார்பில் தேர்தல் பணிகளை துவங்குவது குறித்த பயிற்சிகள், ஆலோசனை வழங்கும் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது. இதற்கு தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரா, கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்து மூன்று தலைவர்கள் பங்கேற்று மகளிர் அணியினருக்கு சமூக வலைதளங்களில் எவ்வாறு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வது குறித்து ஆலோசனை வழங்க உள்ளனர். குறிப்பாக தேர்தலில் மகளிர் வாக்குகளை எவ்வாறு கவர்வது, அதிமுக - பாஜக கூட்டணி வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பது குறித்து பல்வேறு ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட உள்ளது.
கூட்டணி ஆட்சி அமைந்த உடன்...
முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த பெண்கள் நலத்திட்டங்களை திமுக அரசு பாதியில் நிறுத்தியுள்ளது. அதனை அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்த உடன் செயல்படுத்தப்படும். குறிப்பாக மத்திய அரசின் 'முத்ரா கடன்' திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவு பெண்கள் பயனடைந்து தொழில்முனைவோராக மாறி இருக்கின்றனர்.
பிரதமர் மோடி வரும் 23ஆம் தேதி மதுரைக்கு வர இருக்கிறார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் மகளிர் அணி சார்பில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தும் இதில் ஆலோசிப்போம். பிரதமர் வருவது எங்கள் கட்சிக்கும், கூட்டணிக்கும் எழுச்சியாக இருக்கும் என்று நம்புவதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், ''திருப்பரங்குன்ற விவகாரத்தில் உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை திமுக அரசு செயல்படுத்தவில்லை. இது இந்து மக்களை அவமதிப்பது மட்டுமல்ல, தமிழக மக்களை மதிக்கவே இல்லை என்று தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம்.
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இந்து பண்டிகைக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல், சிறுபான்மையினர் பண்டிகைக்கு தேடி தேடி சென்று வாழ்த்துகளை தெரிவிக்கிறார். ஆனால் பொங்கல் கொண்டாடுவதும், வாழ்த்து கூறுவதும் என இந்து மத பண்டிகையினை சர்வ மத பண்டிகை போல முதல்வர் கொண்டாட ஆரம்பித்துள்ளார். கிறிஸ்துவ பண்டிகைக்கும், இஸ்லாமிய பண்டிகைக்கும் பிரதமர் வாழ்த்து சொல்கிறார். கிறிஸ்தவ பண்டிகைகளிலும் கலந்துகொள்கிறார். பாஜகவை பொறுத்தவரையில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது, அத்தனை மதங்களும் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது.
'மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள்..'
பொங்கல் பண்டிகை இந்துக்களுடைய பண்டிகை. இந்தப் பண்டிகை நமது நாகரீகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இயற்கையையும், இறைவனையும் வழிபடும் பொங்கல் பண்டிகையை அனைத்து மதத்தினரும் கொண்டாடலாம். ஆனால் அதனைப் பிரித்து 'சர்வ மதம் பொங்கல்' என்ற பெயர் வைத்து கொண்டாடும் வேலையை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் செய்கிறார். இதனை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள். பொங்கலை அனைத்து மதத்தினரும் கொண்டாடுவது போன்று தீபாவளி பண்டிகையையும், விநாயகர் சதுர்த்தியையும் அனைத்து மதத்தினரையும் இணைத்து முதல்வர் கொண்டாடுவாரா?'' என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
'ஏதோ சதி உள்ளது..'
மேலும், விஜய்யின் ஜனநாயகம் படம் வெளிவராததற்கும், பாஜகவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்ணாடியை பார்த்து பேசுகிறாரா? என்று தெரியவில்லை. திமுக ஆட்சியினை விமர்சனம் செய்யும் எத்தனை பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். ரவுடிகளை வைத்து எதிர் கருத்து கூறுபவர்களை தாக்குவது தான் அவர்களின் வேலையாக உள்ளது. தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்ற விவாத நிகழ்ச்சியில் பாஜக இளைஞரணி செயலாளர் சூர்யா தாக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து அரசாங்கத்தின் பதில் என்ன? தாக்கியவர்களின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யாமல் காயப்பட்டவர்களின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிபிஐ சம்மன் அளித்துள்ளதால் விஜய் நேரில் சென்று விளக்கம் அளிக்கிறார். கரூர் சம்பவத்தில் ஏதோ சதி உள்ளதாக எங்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளது. அதனால் தான் எங்கள் தலைவர்கள் அதை குறிப்பிட்டு பேசினார்கள். அதை சார்ந்து எங்களிடம் எந்த வித ஆதாரமும் இல்லை. இதில் வேறு யார் மீதாவது தவறு இருப்பதாக தெரிய வந்தால், சிபிஐ விசாரணை விரிவடையும். அதற்கும், பாஜகவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை'' என கூறினார்.