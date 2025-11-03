ETV Bharat / state

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு துளியும் பாதுகாப்பில்லை - வானதி சீனிவாசன் காட்டம்!

திமுக ஆட்சியில் தமிழகத்தில் பெண்கள் மீது வன்கொடுமை முன்எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளதாக வானதி சீனிவாசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 10:52 PM IST

கோயம்புத்தூர்: பெண்களுக்கு ரூ.1000 கொடுத்தால் மட்டுமே போதாது, அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூர் விமான நிலையம் பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் நேற்று இரவு முதுகலை முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் கல்லூரி மாணவி அவரது ஆண் நண்பருடன் இருந்தபோது, அங்கு வந்த மூன்று பேர் அவர்களை தாக்கி அந்த மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இச்சம்பவத்தை கண்டித்து கோவை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் அருகில் பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கண்டன பதாகைகளை ஏந்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

மேலும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, பெண்கள் பாதுகாப்பாக நடமாட வேண்டும் என்றால் பெப்பர் ஸ்ப்ரே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபடுபவர்களை சுட்டுக் கொல்ல சட்டம் வேண்டும். திமுக அரசு பதவி விலக வேண்டும் போன்ற கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. மேலும், தீப்பந்தத்தை ஏந்தியும், பெப்பர் ஸ்ப்ரே வைத்துக் கொண்டும் கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

இதைத்தொடர்ந்து வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது, கோவைக்கு ஏற்பட்ட அவமானம். காவல் துறை இந்த விவகாரத்தில் உடனே நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட இடத்தில் சட்ட விரோதமாக மதுபான பார் இயங்கி வந்துள்ளது. அதனையும் காவல் துறை கண்டு கொள்ளாதது அலட்சியத்தை காட்டுகிறது.

நாளை மறுநாள் மாநிலம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்காக போராட்டம் நடத்த உள்ளோம். மக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகும் விஷயம் நடந்தால் காவல் துறை என்கவுண்டர் என்று முடித்து விடுகிறார்கள்.

குற்றத்தை தடுப்பதும் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதும் தான் தீர்வு. காவல்துறையின் ரோந்து பணிகள் செயல்பாடு மக்களுக்கு நம்பிக்கையாக இல்லை. தமிழகத்தில் பெண்கள் மீது வன்கொடுமை அதிகரித்துள்ளது. ஆட்சியாளர்களுக்கு டிராமா செய்ய நேரம் உள்ளது. குடும்பத்தை பார்க்க நேரம் உள்ளது. ஆனால் பெண்களை பார்க்க நேரம் இல்லை. பெண்களுக்கு ரூ.1000 கொடுத்தால் உங்கள் பக்கம் நிற்க மாட்டார்கள். இந்த 4 மாதத்திலாவது பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையின்போது பாதுகாப்பை மீறி உள்ளே நுழைந்த 2 இளைஞர்கள் யார்? அவர்கள் பெயரை செய்தி குறிப்பில் ஏன் போடவில்லை? மேலும் துணைக் குடியரசு தலைவர் வரும்பொழுது சட்டத்தில் இருக்கும் படி பாதுகாப்பு கொடுத்தாலே போதும்" என்றார்.

BJP PROTEST
WOMEN PROTECTION
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு
பாஜக போராட்டம்
VANATHI SRINIVASAN

