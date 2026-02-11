ETV Bharat / state

சர்வேயில் சறுக்கல்: தொகுதி மாறும் மனநிலையில் வானதி சீனிவாசன்?

வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேனா அல்லது தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேனா என்ற முடிவை கட்சி தான் எடுக்க வேண்டும் என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

வானதி சீனிவாசன்
வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 9:20 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கடந்த தேர்தலில் கோவை தெற்கு தொகுதியில் வென்ற வானதி சீனிவாசன், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் தொகுதி மாறவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கோவை அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்ட மன்ற தேர்தலில் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள 10 தொகுதிகளில் 9 தொகுதியில் அதிமுகவும், 1 தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்த பாஜகவும் வெற்றி பெற்றது.

இதில், கோவை தெற்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட தற்போதைய பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் 53,209 வாக்குகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் 51,481 வாக்குகளை பெற்ற நிலையில், சுமார் 1,728 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மயூரா ஜெயக்குமார் 42,383 வாக்குகளுடன் 3ம் இடத்தைப் பிடித்தார்.

இந்த வெற்றி மூலம், கோவை மாவட்டத்தில் பாஜகவின் முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வானதி சீனிவாசன் தேர்வானார். அவரது வெற்றிக்கு வட மாநில வாக்காளர்கள் மற்றும் அதிமுகவின் ஆதரவு முக்கிய காரணங்களாக கருதப்பட்டன. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக கோவை தெற்கு தொகுதியில் வானதி சீனிவாசன், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிதியைப் பயன்படுத்தி பேருந்து நிழற்குடைகள், வாட்டர் ஏடிஎம், மகளிர் நலத்திட்ட உதவிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மக்கள் நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி உள்ளார்.

ஆனால், வானதி சீனிவாசன் கட்சிக்காக நீண்ட காலம் உழைத்தவர்களை புறக்கணித்து, தனது ஆதரவாளர்களுக்கு மட்டும் சாதகமாக நடந்துகொண்டதாக கோவை பாஜகவினரிடையே அதிருப்தி எழுந்துள்ளது. தொகுதியில் அவரது ஆதரவாளர்கள் மூலம் நடத்தப்பட்ட சர்வேயில் சாதகமான அறிக்கை வராததால், இந்த முறை சிறிய தொகுதியான கோவை வடக்குக்கு மாற வானதி சீனிவாசன் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

வானதி சீனிவாசன் வடக்கு தொகுதியில் ஏற்கெனவே பல நலத்திட்டங்களைத் தொடர்ந்து செய்து வருவதுடன், தனது ஆதரவாளர்களை அங்கு பொறுப்பாளர்களாக நியமித்துள்ளார். தற்போது அத்தொகுதி அதிமுகவைச் சேர்ந்த அம்மன் அர்ஜுனன் வசம் இருப்பதால், கூட்டணி ஆதரவுடன் எளிதில் வெற்றி பெறலாம் என அவர் கணக்கு போட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இது குறித்து வானதி சீனிவாசன் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “கட்சியில் தலைவர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து மாநிலத் தலைவர், அமைப்பு பொதுச்செயலாளர், மாநில பொறுப்பாளர் ஆகியோரிடம் யார் வேண்டுமானாலும் புகார் சொல்லலாம். எந்தக் கட்சியாக இருந்தாலும் பதவி நியமனம் செய்யும்போது பதவி கிடைப்போருக்கு மகிழ்ச்சியும், கிடைக்காதவர்களுக்கு வருத்தமும் இருப்பது இயல்பு. கட்சி யாரை எந்தத் தொகுதிக்கு வேட்பாளராக நியமனம் செய்கிறதோ, அவர்கள் அங்கு பணியாற்றலாம். நான் வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேனா அல்லது தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறேனா என்ற முடிவை கட்சி தான் எடுக்க வேண்டும். அதுவரை அங்கு யார் வேண்டுமானாலும் முயற்சி செய்யலாம். எல்லா அரசியல் கட்சிகளிலும் விருப்பு, வெறுப்பு, நிர்வாகிகள் மீது விமர்சனங்கள் இருப்பது இயல்புதான். கட்சி வளர வேண்டும், இங்கு அதிக தொகுதிகள் வாங்கி கூடுதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பெற வேண்டும் என்பது தலைமைக்கு தெரியும்'' என்றார்.

