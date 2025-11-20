ETV Bharat / state

கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையை திருப்பி அனுப்ப என்ன காரணம்? வானதி சீனிவாசன் 'ஓபன் டாக்'

"சில சாலைகளில் மெட்ரோ பாதை அமைக்க முடியாது என தெரிந்தும் கூட, அரைகுறையாக திட்ட அறிக்கையை தயாரித்து மத்திய அரசுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பி இருக்கிறது" என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

வானதி சீனிவாசன்
வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 20, 2025 at 7:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோவை: கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்ட அறிக்கையை மத்திய அரசு திருப்பி அனுப்பியதற்கான காரணங்களை கோவை தெற்கு தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் அடுக்கியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு வானதி சீனிவாசன் பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

2017 ஆம் ஆண்டு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான அனுமதியை மத்திய அரசிடம் இருந்து பெற வேண்டும் என்றால், அந்த நகரில் 20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள்தொகை இருக்க வேண்டும் என்பது விதி. அப்படி இருக்கும் போது, கோவையை சுற்றியுள்ள பல பகுதிகளை இணைத்துக் கொண்டு மக்கள்தொகை அதிகமாக உள்ளது என கூறினால் எப்படி?

257 சதுர கிலோ மீட்டருக்கு பதிலாக 1,500 சதுர கிலோ மீட்டர் என்ற பொருந்தாத கணக்கில் கொடுத்துள்ளனர். குறிப்பிட்ட வரையறைக்குள் மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களுக்கான விரிவான அறிக்கையை (DPR) கொண்டு வராமல் வேண்டுமென்றே தவறிழைத்திருக்கிறது திமுக அரசு. தொழில்நுட்பரீதியாக சில சாலைகளில் மெட்ரோ பாதை அமைக்க முடியாது என தெரிந்தும் கூட, தப்பும் தவறுமாக அரைகுறையாக திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்து தமிழக அரசு அனுப்பி இருக்கிறது.

எனவே தான், இதில் தவறு இருக்கிறது என மத்திய அரசு சுட்டிக் காட்டி, திட்ட அறிக்கையை திருப்பி அனுப்பி இருக்கிறது. 2026-ம் ஆண்டு தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அமைந்ததும் மெட்ரோ ரயில் கொண்டு வரப்படும்" என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு செல்லும் மசோதாக்கள் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த தீர்ப்பு குறித்து வானதி சீனிவாசன் கருத்து தெரிவித்தார்.

அவர் கூறுகையில், மாநில சட்ட மன்றங்களால் நிறைவேற்றப்படும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதை ஆளுநர்கள் காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அதே போல, ஆளுநருக்கும் காலக்கெடு விதிக்க முடியாது எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. நாட்டிலேயே அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் எல்லாவற்றையும் விட உயர்வானது.

அரசியலமைப்பு சட்ட புத்தகத்தில் ஆளுநரின் பங்கு என்ன? அவருடைய பணி என்ன? மாநில முதல்வரின் அதிகாரம் என்ன? என்ற அனைத்துக்கும் வரையறைகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. மசோதாக்கள் மீது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என ஆளுநரை யாராலும் வற்புறுத்த முடியாது. அதே சமயம், எத்தனை முறை மசோதாவை பரிசீலிக்க முடியும் என்பதை அரசியல் சாசனம் தெளிவுபடுத்தி உள்ளது. இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்கீழ் வரக்கூடிய நல்ல விஷயம் என்பதால், இந்த தீர்ப்பையும் நல்லதாகவே பார்க்கலாம் என்றார்.

TAGGED:

MADURAI KOVAI METRO TRAIN
மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டம்
MADURAI METRO TRAIN
CENTRAL GOVERNMENT
VANATHI SRINIVASAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.