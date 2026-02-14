'விஜய் குறித்த நயினார் நாகேந்திரனின் பேச்சு வருத்தமாக உள்ளது' - வானதி சீனிவாசன்

ETV Bharat / state

திமுக அரசு 5000 கொடுத்தால் அனைத்தையும் மறந்து விடுவார்கள் என ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். 5000 என்ன 50,000 கொடுத்தாலும் எங்கள் சகோதரிகள் உங்களை வீட்டிற்கு அனுப்புவார்கள்.

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் எல்.முருகன்
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அமைச்சர் எல்.முருகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 14, 2026 at 10:33 PM IST

கோயம்புத்தூர்: விஜய் குறித்த நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு வருத்தமளிப்பதாக பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டு கோவை குண்டு வெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு 28 ஆம் ஆண்டு புஷ்பாஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் கலந்துகொண்டார். பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன், இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியன், விஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பின் மாநில அமைப்பு செயலாளர் அரவிந்தன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். இந்த நிகழ்வில் குண்டு வெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

இந்த நிகழ்வில் வானதி சீனிவாசன் பேசும்போது, ''கோவையில் குண்டு வெடிப்பு நடந்து 28 ஆண்டுகள் ஆகிறது. நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். உயிரிழந்தார்கள். உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சியை மத ரீதியான நிகழ்ச்சியாக ஆர்.எஸ்.எஸ் பாஜக நடத்துவதாக புரியாமல் சிலர் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள். கோவை குண்டு வெடிப்பு எதற்காக நிகழ்த்தப்பட்டது? என்றால் அத்வானியை மட்டும் குறிவைத்து அல்ல. தமிழகத்தில் இந்துக்களின் உரிமைக்காக பேசுபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்க அந்த குண்டு வெடிப்பு நடந்தது.

இன்று திமுக அரசு மக்களுக்கு எதிரான அரசாக செயல்படுகிறது. திமுக அரசு ரூ.5000 கொடுத்தால் அனைத்தையும் மறந்து விடுவார்கள் என ஸ்டாலின் நினைக்கிறார். ரூ.5000 என்ன ரூ.50,000 கொடுத்தாலும் எங்கள் சகோதரிகள் உங்களை வீட்டிற்கு அனுப்புவார்கள்.

உயிரிழந்தவர்களுக்கு புஷ்பாஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி
உயிரிழந்தவர்களுக்கு புஷ்பாஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்ச்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகன், ''கோவையில் இதே நாளில் 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த குண்டு வெடிப்பில் 58 பேருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி உள்ளோம். இது கோவைக்கு கருப்பு நாள், கோவையின் வளர்ச்சிக்கு எதிரான நாள். கோவைக்கு கோரமான நாள். இதே நாளில் புல்வாமாவில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினார்கள். தீவிரவாதிகள் கொட்டத்தை அடக்க பிரதமர் வந்துள்ளார். பிரதமரின் கையில் இந்த நாடு பாதுகாப்பாக உள்ளது.

1998இல் அத்வானி சிறிது தாமதமாக வந்ததால் தப்பினார். அன்று குண்டு வெடிப்பில் காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சை பெற கூடாது என மருத்துவமனையிலும் குண்டு வெடித்தார்கள். அந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த அவர்கள் இன்றும் ஊனத்துடன் நடமாடிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். கோவையின் வளர்ச்சி குண்டு வெடிப்பால் பின்நோக்கி சென்றுள்ளது" என்றார்.

இதை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து எல்.முருகன் கூறுகையில், ''தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் ஆட்சி, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இதனை மூடி மறைக்க 5000 ரூபாய் நாடகத்தை நடத்துகிறார்கள். ஆட்சி முடியும் போது முன் கூட்டியே நடத்துகிறார்கள். மகளிர் உரிமை தொகையை தடுக்க பார்க்கிறார்கள் என முதல்வர் பேசியுள்ளார். யார் தடுக்க முடியும். அது அரசு தரும் நிதி. முதல்வர் தடுக்க நினைப்பதாக கூறுகிறார் என்றால் அதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா? தமிழ்நாட்டு சகோதரிகள் திமுக மீது கோபத்தில் இருப்பவர்கள்.

அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை மதிக்காதது திமுகவிற்கு புதிது அல்ல. அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுநரை புறக்கணிக்க வேண்டும். அவமதிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து திமுக நடந்து கொள்கிறது. பாராளுமன்றத்தில் ராகுல்காந்தி செயல்பாடு பூஜ்ஜியம். அவர்களது கூட்டணி கட்சிக்காரர்களே காங்கிரஸ் கட்சியுடன் சண்டைக்கு செல்கிறார்கள்.

நீங்கள் தான் பேச மறுக்கிறீர்கள். நாங்களாவது பொது மக்களுக்காக பேசுகிறோம் என்று சிறிய சிறிய கட்சிகளில் உள்ள எம்பிகள் பேசுகிறார்கள். காங்கிரஸ் கட்சி மீது மற்ற கட்சியினர் கோபமாக பாராளுமன்றத்தில் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். ராகுல் காந்தி புதிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுப்பதை மறுப்பதோடு, அவர்களின் கோபத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளார்.

பாஜக அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும். விஜய்க்கு 30% உள்ளது என கூறுவதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா? ஆக்கப்பூர்வமாக சர்வே எடுத்தார்களா? எங்கள் கட்சிகளை பாருங்கள் பிரதமர் வரும் பொழுது லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் வந்தார்கள். எங்கள் கூட்டம் நடக்கும் போது எவ்வளவு ஒழுக்கமாக கட்டுப்பாடுகளுடன் இருந்தது? இதையெல்லாம் புதிய கட்சிகள் எங்களிடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். விஜய் 1% ஓட்டு வாங்குவாரா? என்று பாருங்கள். யாராவது அறிவுப்பூர்வமாக அறிவியல் ரீதியாக சர்வே எடுத்து இத்தனை சதவிகிதம் என்று கூறி இருக்கிறார்களா?

இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து வானதி சீனிவாசன் கூறுகையில், ''பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் 5000 ரூபாய் வரவு வைக்கப்படுவதை பாஜக தடுக்க பார்க்கிறது என்று முட்டாள்தனமான கருத்தை திமுகவினர் பேசி வருகிறார்கள். இத்தனை ஆண்டுகளாக கொடுக்கின்ற பணத்தை பாஜக அரசு தடுத்ததா? வேண்டுமென்றே காதில் பூ சுற்றுவதற்கு முயற்சிக்கிறார்கள்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மிகவும் அமைதியாக பண்பாக பேசக்கூடியவர். சட்டப்பேரவையில் நான் கூட ஆக்ரோஷமாக பேசுவேன். ஆனால் அவர் மிகவும் நாகரிகமாக பேசுவார். அவர் எதற்காக திரிஷா பற்றி அவ்வாறு பேசினார்? என்று தெரியவில்லை. நயினார் நாகேந்திரன் பேசியது வருத்தமாக தான் உள்ளது. எனது கருத்தை அவரிடம் கூறுவேன்.

திமுக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளில் கட்சி பெண்களுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை. கட்சி நிர்வாகிகளே பெண்களுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்கிறார்கள். அதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி போன்ற பேச்சாளரை இன்றும் கட்சியில் வைத்துள்ளார்கள். பெண் IPS அதிகாரிக்கு பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் திடீரென பெண்களுக்கு அவமானம் நடந்தது போன்று சின்ன விஷயத்தை ஊதி ஊதி பெரிதாக பார்க்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தில் கண்டனம் தெரிவிப்பதற்கு கருத்து தெரிவிப்பதற்கு திமுக காங்கிரஸ் கட்சிகளுக்கு அருகதையே கிடையாது'' என தெரிவித்தார்.

