''90% ஆண்கள் மதுவால் உயிரிழப்பு.. இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்'' - வானதி சீனிவாசன்!

"இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும்; அவர்களுக்கான திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் நான் பேசியும் தற்போது வரையில் தமிழ்நாடு அரசு எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை"

செய்தியாளர்களை சந்தித்த வானதி சீனிவாசன்
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 4:11 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் 90% ஆண்கள் மதுவால் உயிரிழப்பதால் இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

மத்திய அரசின் ‘ரோஜ்கார் மேளா' வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், குனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மத்திய இணை அமைச்சர் ஸ்ரீபத் யசோ நாயக் பங்கேற்று பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்வில் பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் பேசுகையில், "டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மழையினாலும், தகுந்த வசதிகளை ஏற்படுத்தி தராததாலும் பாதிக்கப்பட்டு பெரும் இழப்பை சந்தித்து வருகின்றனர். பொறுப்பு இல்லாத அரசாக திராவிட மாடல் அரசு இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதற்கு டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் படும் துயரமே எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது.

பணி ஆணை பெற்ற பயனாளி
இதனை பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் சுட்டிக்காட்டினாலும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது தமிழக அரசின் தோல்வியை எடுத்துக்காட்டுகிறது. சேமிப்பு கிடங்கை கட்டுவது தொடர்பான எந்த ஒரு திட்டமிடலும் கிடையாது. டெல்டாக்காரர் என்று கூறும் மாநிலத்தின் முதல்வர், பெயரளவிற்கு மட்டும் தான் அந்த பெயரை பயன்படுத்துகிறாரே தவிர, டெல்டா விவசாயிகளுக்கு இந்த அரசு துரோகம் விளைத்து வருகிறது.

பிரதமர் வாக்குறுதிகளை கொடுத்து திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார் என்பதை எங்களால் கூற முடியும். ஜிஎஸ்டியை குறைப்போம் என்று கூறி அதன்படி குறைத்துள்ளார். சட்டப்பேரவையில் கூட மாநில அரசிடம் நான், ''சொன்னீர்களே செய்தீர்களா?'' என்று கேட்டதற்கு சொன்னதை காட்டிலும் அதை மீறி செய்து கொடுத்திருக்கிறோம் என கூறுகிறார்கள். ஆனால் அவற்றை செய்யவில்லை என்பதற்கு டெல்டா விவசாயிகளின் கண்ணீரே சாட்சி.

பணி ஆணை பெற்ற பயனாளி
மது விற்பனை ஆண்டுதோறும் உயர்ந்து வருவதாக அமைச்சரே கூறியிருக்கிறார். மக்களுக்கு எது செய்தாலும், அதற்கான வருமானம் டாஸ்மாக்கில் இருந்து தான் வருகிறது. 90% ஆண்கள் குடிப்பழக்கத்தால் இறப்பதால் அதிகவிதவைகள் உருவாகிறார்கள். இளம் விதவைகள் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். அவர்களுக்கான திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என சட்டப்பேரவையில் நான் வலியுறுத்தினேன். ஆனால், தற்போது வரையில் அதுதொடர்பான எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இன்னும் 6 மாத காலங்கள் தான் தேர்தலுக்கு உள்ளது. அதுவரை அமைச்சர்கள் எதில் டெண்டர் விடலாம்? எதில் காசு பார்க்கலாம்? என இருந்தால் உண்மையான பிரச்சனை அவர்களுக்கு தெரியாது. பருவமழை தொடங்கி விட்டது. அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருங்கள்'' என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.

