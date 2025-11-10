''வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியில் முறைகேடுகள்'' - வானதி சீனிவாசன் பகீர் குற்றச்சாட்டு!
மாநில அரசு அதிகாரிகளை கொண்டு செய்யப்படும் இந்த பணியில் பூத் லெவல் அதிகாரிகளை திமுக கட்சியினர் மிரட்டுகின்றனர் என வானதி சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 10, 2025 at 3:55 PM IST
கோயம்புத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்று வருவதாக பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்
கோவை வஉசி மைதானத்தில் உள்ள வ.உ.சிதம்பரனார் சிலை முன்பு கோவை மாநகர பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் சார்பில் வந்தே மாதரம் பாடல் பாடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இதில், சிறப்பு விருந்தினராக பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் கலந்து கொண்டு கட்சியினருடன் சேர்ந்து வந்தே மாதரம் பாடலை பாடினார். முன்னதாக வானதி சீனிவாசன் வ.உ.சிதம்பரனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து வானதி சீனிவாசன், ''இளம் தலைமுறைகளிடம் வந்தே மாதரம் பாடலை கொண்டு செல்லும் வகையில் அதன் 150 ஆவது ஆண்டை கொண்டாடுமாறு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்து இருந்தார். விடுதலைக்காக பாடுபட்ட அனைத்து கட்சிகளும் இதனை முன்னெடுத்திருக்க வேண்டும்.
விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழகம் முன்னிலை வகித்தது. ஆனால் தமிழக அரசு எந்த நிகழ்ச்சியையும் முன்னெடுக்கவில்லை. கோயம்புத்தூர் மத்திய சிறை வளாகத்தில் உள்ள வ.உ.சிதம்பரனார் இழுத்த செக்கின் முன்பு கட்சி சார்பின்றி, மாணவ மாணவிகளுடன் வந்தே மாதரம் பாடலை பாட அனுமதி கேட்டு இருந்தோம். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக எங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. கோயம்புத்தூர் மாநகரம் முழுவதும் 100 இடங்களுக்கு மேல் வந்தே மாதரம் பாடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் விவகாரத்தில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் நாடகமாடுகின்றன. திமுக அரசின் திறமையின்மை மற்றும் ஊழலை திசை திருப்புவதற்காக மத்திய அரசை குறை கூறி வருகின்றன.
பீகார் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றிருந்த போது இது பற்றி ஒரு புகார் கூட வரவில்லை. தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மாநில அரசு அதிகாரிகளை கொண்டு செய்யப்படும் இந்த பணியில் பூத் லெவல் அதிகாரிகளை திமுக கட்சியினர் மிரட்டுகின்றனர்.
இது குறித்து புகார் அளிக்க உள்ளோம். தூய்மையான, நேர்மையான, வெளிப்படையான வாக்காளர் பட்டியலை உருவாக்கும் தேர்தல் ஆணைய பணிகளுக்கு மக்கள் விழிப்புடன் இருந்து ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும். ஆன்லைன் மூலமாகவும் இப்பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.
விஜயின் அரசியல் குறித்தும், விஜயின் புதிய படத்தின் பாடல் வெளியீடு குறித்தும் கேட்கிறீர்கள். சினிமா பாடலை அரசியலில் பயன்படுத்துவது புதிதல்ல. விஜய்யால் திமுகவை எப்படி தனியாக வீழ்த்த முடியும்? ஒன்றாக சேர், ஒன்றாக சேர் என்றும் சொல்லும் விஜய் யாருடன் சேரப் போகிறார்? என்பதை விஜய் தான் சொல்ல வேண்டும்.'' என்று வானதி சீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பினார்.