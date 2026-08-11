திமுக - பாஜக கூட்டணி அமையுமா? நிருபர்கள் கேள்விக்கு சூசகமாக பதிலளித்த வானதி சீனிவாசன்
திமுகவும், பாஜகவும் நெருங்கி வருவதாக தவெக கூறி வரும் நிலையில், வானதி சீனிவாசனின் இந்த பதில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 10:34 PM IST
கோயம்புத்தூர்: திமுக - பாஜக கூட்டணி அமையுமா என நிருபர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் இல்லை; நிரந்தர எதிரிகளும் இல்லை என பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் பதிலளித்துள்ளார்.
கோவை மக்கள் சேவை மையம் சார்பில் 9-வது சீசன் கைத்தறி ஆடை அலங்கார அணிவகுப்புவி.எல்.பி. ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு வானதி சீனிவாசன் தலைமை வகித்தார். சிறப்பு விருந்தினராக திரைப்பட நடிகை அம்பிகா கலந்து கொண்டார்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை வானதி சீனிவாசன் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "நீட் தேர்வை பாஜக கொண்டு வரவில்லை. உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே நீட் தேர்வு நடைமுறைக்கு வந்தது. தமிழக அரசு நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய விரும்பினால் மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடலாம்.
நீட் தேர்வில் இருந்த சில பிரச்சினைகளை மத்திய அரசு சரிசெய்துள்ளது. தமிழகத்தில் நீட் தேர்வு எழுதுவோர் எண்ணிக்கையும், தேர்ச்சி பெற்று மருத்துவப் படிப்பில் சேருவோர் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது. மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் நீட் தேர்வை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். நீட் தேர்வால் அரசு பள்ளி மாணவர்களும் அதிக அளவில் மருத்துவக் கல்வியில் சேர்ந்து வருகின்றனர்.
நீட் தேர்வில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தால், அதற்கான ஆதாரங்களுடன் மத்திய அரசிடம் தெரிவிக்கலாம். அவற்றை சரிசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து, தவெக அரசின் மூன்று மாத செயல்பாடு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “இந்த அரசு அதுபாட்டுக்கு போய்க்கொண்டிருக்கிறது. தேர்தலுக்கு முன்பு பெண்கள், விவசாயிகள் என பல்வேறு தரப்பினருக்கு பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள். ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்து எதையும் அவர்கள் நிறைவேற்றவில்லை.பட்ஜெட்டிலும் அதற்கான அறிவிப்புகள் இடம்பெறவில்லை” என வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறையவில்லை. சட்டம்-ஒழுங்கிலும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் மட்டுமே மாறியிருக்கிறார்களே தவிர, வேறு எந்த நிலையும் மாறவில்லை” எனத் தெரிவித்தார்.
கருக்கலைப்புக்கு எதிரான பேரணியில் தமிழக சபாநாயகர் பங்கேற்றது குறித்து வானதி சீனிவாசன் கூறுகையில், "சபாநாயகர் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் தனது கிறிஸ்தவ மத நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
நிதியமைச்சர் சட்டசபையில் பேசும்போது தமிழ் மொழியைவிட தனது கிறிஸ்தவ மதத்தை உயர்த்திப் பேசுகிறார். இதனால் தமிழகத்தில் கிறிஸ்தவ மத நம்பிக்கையாளர்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்துள்ளதா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
கோவை மெட்ரோ திட்டம் நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து பேசிய வானதி சீனிவாசன், “மத்திய அரசு ஏற்கனவே இந்த திட்டத்தை ஏன் நிராகரித்தது? தற்போது மீண்டும் ஏன் நிராகரித்துள்ளது என்பதை தமிழக அரசு ஆராய வேண்டும்.
டி.பி.ஆர். அறிக்கையை சரி செய்து, மெட்ரோ திட்டம் வருவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும். ஒரே மாதிரியான டி.பி.ஆர். அறிக்கையை மீண்டும் மீண்டும் அனுப்பினால் ஒரே மாதிரியான பதில்தான் கிடைக்கும்.
புதிய அரசு தனி குழுவை அமைத்து மதுரை, கோயம்புத்தூர் பகுதிகளுக்கு தகுதியான மற்றும் முழுமையான திட்ட அறிக்கையை தயாரித்து மத்திய அரசிடம் சமர்ப்பித்தால் திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்ல வாய்ப்பு ஏற்படும்” என்றார்.
திமுக - பாஜக கூட்டணியா?
இறுதியாக, "திமுக - பாஜக நெருங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறதே.. இரு கட்சிகள் இடையே கூட்டணி உருவாகிறதா?" என நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு, "உருவாகும்போது சொல்வார்கள். அரசியலில் நிரந்தர நண்பர்களும் கிடையாது; நிரந்தர எதிரிகளும் கிடையாது. அரசியல் சூழல் உருவாகும்போது பார்க்கலாம். உருவாவதற்கு முன்னதாக நீங்களே உருவாக்கிவிடுவீர்கள் போல இருக்கிறதே” என பதிலளித்தார்.