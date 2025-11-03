ETV Bharat / state

கோவை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை; 'முதலமைச்சர் பதில் சொல்ல வேண்டும்' - வானதி சீனிவாசன்!

அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி பலாத்காரம் போன்ற சம்பவங்களில் காவல்துறையும், திமுக அரசும் உண்மை குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவதால்தான் இதுபோன்ற குற்றங்கள் தொடர்கின்றன என்று வானதி சீனிவாசன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட இடத்தில் வானதி சீனிவாசன்
மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட இடத்தில் வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதற்கு , காவல்துறையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்தான் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று வானதி சீனிவாசன் கூறியுள்ளார்.

கோவையில் 19 வயது கல்லூரி மாணவி ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம், மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள பீளமேடு போலீசார், இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபர்களை பிடிக்க 7 தனிப்படைகளை அமைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக பாஜக கோவை தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ''கோவை விமான நிலைய பின்புறமுள்ள பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் நண்பருடன் பேசிக் கொண்டிருந்த தனியார் கல்லூரி மாணவி ஒருவரை, 3 பேர் கொண்ட கும்பல் கடத்திச் சென்று கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்திருக்கும் செய்தி பெரும் அதிர்ச்சியையும், தாங்க முடியாத துயரத்தையும் அளிக்கிறது.

சென்னைக்கு அடுத்து தமிழ்நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய தொழில், வர்த்தக நகரமான கோவையில் பெண்களுக்கு அதுவும் மாணவிக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பதும், மாணவியை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து புதரில் வீசிவிட்டு செல்வதும் நாகரிக சமுதாயம் வெட்கித் தலைகுனிய வேண்டிய கொடூரம்.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் அடையாளமான சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டட விவகாரத்தில், 'யார் அந்த சார்?' என்பது இன்னமும் தெரியவில்லை. காவல்துறையும், திமுக அரசும் உண்மை குற்றவாளிகளை காப்பாற்றுவதால்தான் இதுபோன்ற குற்றங்கள் தொடர்கின்றன.

கோவை மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதற்கு காவல்துறையை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்தான் பதிலளிக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க வேண்டுமானால், அதுபோன்ற குற்றங்களில் காவல்துறையின் நடவடிக்கைகளும், தண்டனைகளும், குற்றவாளிகள் அச்சப்படும் அளவுக்கு இருக்க வேண்டும். ஆனால், தமிழ்நாட்டு காவல்துறை திமுக அரசின் ஏவல் துறையாக இருப்பதால், எந்த கொடூரத்தையும் செய்ய துணியும் சூழல், தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது. இதனை கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளான கல்லூரி மாணவி; குற்றமிழைத்தவர்களை பிடிக்க ஏழு தனிப்படைகள் அமைப்பு

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும். பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டால், உடனே மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும். பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிக்க மது, கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை பொருட்கள்தான் காரணம். அதையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, கோவை கல்லூரி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட இடத்தை பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.

TAGGED:

COIMBATORE AIRPORT RAPE CASE
VANATHI SRINIVASAN
கோவை மாணவி
பாலியல் வன்கொடுமை
COIMBATORE STUDENT RAPE CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.