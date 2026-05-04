வானதி சீனிவாசன் களமிறங்கிய கோவை வடக்கு தொகுதியில் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக சார்பில் துரை செந்தமிழ்ச்செல்வன், பாஜக சார்பில் வானதி சீனிவாசன், தவெக சார்பில் வி. சம்பத்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நர்மதா ஜி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

வானதி சீனிவாசன் - கோப்புப்படம்
கோவை வடக்கு தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 1:19 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற தொகுதிகளில் ஒன்றான கோவை வடக்கில், பாஜகவின் மூத்த தலைவர் வானதி சீனிவாசன் வெற்றி பெறுவாரா என்பது என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.

கோவை மாவட்டத்தின் முக்கியத் தொகுதிகளில் ஒன்று கோவை வடக்கு. தமிழக சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் வரிசையில் 118-வது இடத்தில் உள்ளது. கோவை மாநகராட்சியின் 19 வார்டுகள் இந்த தொகுதியில் வருகின்றன. முருகப்பெருமானின் 7-வது படை வீடு என்றழைக்கப்படும் மருதமலை முருகன் கோயில் இந்தத் தொகுதியில் உள்ளது.

தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், பாரதியார் பல்கலைக்கழகம், அண்ணா பல்கலைக்கழக மண்டல வளாகம் ஆகிய முக்கிய கல்வி மையங்கள் இந்தத் தொகுதியில் அமைந்துள்ளன. தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் இத்தொகுதிக்கு மட்டுமின்றி, தமிழகத்துக்கே அடையாளமாக விளங்குகிறது.

கோவை வடக்கு தொகுதி 2009-ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு உருவாக்கப்பட்டது. இங்கு முதன் முறையாக 2011-ல் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட டி. மலரவன் வெற்றி பெற்றார். தொடர்ந்து, இந்த தொகுதியில் அதிமுகவே வெற்றி பெற்று வருகிறது. 2016-ல் பி. ஆர். ஜி. அருண்குமார் (அதிமுக), 2021-ல் அம்மன் கே. அர்ஜுனன் (அதிமுக) ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.

பாஜக மகளிரணியின் தேசிய தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதியில் கடந்த முறை வெற்றி பெற்ற வானதி சீனிவாசன் இந்த முறை இந்த தொகுதியில் அதிமுக கூட்டணியின் சார்பில் களமிறங்கியுள்ளார். கோவை தெற்கு தொகுதியில், கொங்கு மண்டலத்தின் திமுகவின் பொறுப்பாளரான முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி போட்டியிடுவதால், வானதி சீனிவாசன் இந்த தொகுதிக்கு மாறியதாவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், இது தொடர்பாக அதிமுக மற்றும் பாஜக தலைமைகள் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை.

கோவை வடக்கு தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 3,45,934. இதில் ஆண்கள் 1,73,043. பெண்கள் 1,72,855 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 36. ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் கோவை வடக்கு தொகுதியில் 75.67% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

இந்த முறை கோவை வடக்கு தொகுதியில் 24 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இதில், திமுக சார்பில் போட்டிட்ட துரை செந்தமிழ்ச்செல்வன், பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் வானதி சீனிவாசன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் வி. சம்பத்குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நர்மதா ஜி ஆகியோர் குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள்.

