வானதி சீனிவாசன் மருத்துவமனையில் அனுமதி; நலம் விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்
வானதி சீனிவாசன் முழுமையாக குணமடைய 3 அல்லது 4 நாட்கள் சிகிச்சை தேவைப்படுவதாக மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : April 11, 2026 at 9:58 PM IST
கோவை: கோவை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசன் திடீர் உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பாஜக தேசிய மகளிர் அணித் தலைவரும், கோவை தெற்கு தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏவுமான வானதி சீனிவாசன், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். இதையொட்டி, நேற்று காலை கணபதி புதூர், சங்கனூர் பகுதியில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தார். மதியம் 1 மணி அளவில் கணபதி-சங்கனூர் சாலையில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அவருக்கு காலில் வீக்கம் ஏற்பட்டது. மதிய உணவுக்கு வீட்டுக்குச் சென்ற அவருக்கு, காலில் வலி அதிகமானதால் அவிநாசி சாலையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். நேற்றிரவு, அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில் கரூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நள்ளிரவில் மருத்துவமனைக்கு வந்து மருத்துவர்களிடம் வானதி சீனிவாசனின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார்.
இந்த தகவலை அறிந்து, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், வானதி சீனிவாசனை உடனடியாக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அவரது உடல்நிலை குறித்து விரிவாகக் கேட்டறிந்தார். அவர் விரைவில் முழுமையாக குணம் அடைந்து மீண்டும் மக்கள் பணிகளைத் தொடர வேண்டும் என முதலமைச்சர் தனது விருப்பத்தைத் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனும் வானதி சீனிவாசனை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு நலம் விசாரித்தார்.
இந்நிலையில், வானதி சீனிவாசனின் உடல்நிலை குறித்து அவர் சிகிச்சை பெற்று வரும் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "வானதி சீனிவாசனுக்கு வலது காலில் லேசான தொற்று ஏற்பட்டதால் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி மதியம் 2.50 மணிக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, 2 நாட்கள் முழு ஓய்வில் இருக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதற்கிடையே, அவருக்கு வழங்கப்பட்ட மருந்துகளில் ஒன்றினால் லேசான ஒவ்வாமை ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, ஏப்ரல் 10 இரவு 8 மணிக்கு, கண்காணிப்புக்காக அவர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். தற்போது அவர் நலமுடன் இருக்கிறார். இயல்பாக பேசுகிறார், இருப்பினும் அவர் முழுமையாக குணமடைவதற்கு குறைந்தது 3 அல்லது 4 நாட்கள் சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக தேர்தல் களம் பரபரப்பாக உள்ள நிலையில், பாஜகவின் முக்கிய வேட்பாளரான சீனிவாசன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.