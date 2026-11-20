கொடைக்கானலில் 100 அடி பள்ளத்தில் வேன் கவிழ்ந்து விபத்து - 3 பேர் உயிரிழப்பு; பலர் காயம்
பழனி மற்றும் கொடைக்கானல் தீயணைப்புத் துறையினர் 100 அடி பள்ளத்தில் விழுந்த வேனில் சிக்கியவர்களை மின்விளக்குகள் உதவியுடன் இரவில் போராடி மீட்டனர்.
Published : November 20, 2026 at 10:48 AM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் திருமண மறுவீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பிய வேன் ஒன்று 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி மதீனா நகரைச் சேர்ந்த பூ வியாபாரியான முஜிப் ரஹ்மானின் மகளுக்குக் கடந்த நவம்பர் 15-ஆம் தேதி கொடைக்கானல் மூஞ்சிக்கல்லைச் சேர்ந்த இளைஞருடன் திருமணம் நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று (நவ.19) கொடைக்கானல் மூஞ்சிக்கல் அருகே நடைபெற்ற வரவேற்பு மற்றும் மறுவீட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுவிட்டு, பழனி மதீனா நகர், பெரிய பள்ளிவாசல் தெரு மற்றும் உடுமலைப்பேட்டையைச் சேர்ந்த உறவினர்கள் 19 பேர் வேனில் பழனிக்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது சவரிக்காடு அருகே வந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன், சுமார் 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் வேனில் பயணத்தவர்கள் சிக்கிக்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற பழனி மற்றும் கொடைக்கானல் தீயணைப்புத் துறையினர், போலீசார் மற்றும் உள்ளூர் பொதுமக்களின் உதவியுடன் 100 அடி பள்ளத்தில் இறங்கி தீவிர மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இரவு நேரம் மற்றும் அடர்ந்த வனப்பகுதி என்பதால் மீட்புப் பணியில் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும், திண்டுக்கல் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று மீட்புப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தினார். தீயணைப்புத் துறையினரும் மின்விளக்குகளின் உதவியுடன் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த விபத்தில் பழனி பெரிய பள்ளிவாசல் தெருவைச் சேர்ந்த மணமகளின் தாத்தா நிஜாமுதீன் (75), சித்தப்பா மகன் ஷேக்பரித் மற்றும் பெரியப்பா அப்பாஸ் (61) ஆகிய மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.
மேலும், விபத்தில் காயமடைந்தவர்களில் 12 வயது சிறுவன் உள்பட பலர் மீட்கப்பட்டு பழனி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதேபோல், மூன்று முதல் நான்கு பேர் புறநகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
விபத்து குறித்த தகவலறிந்த உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் உறவினர்கள் என நூற்றுக்கணக்கானோர் பழனி அரசு மருத்துவமனையில் குவிந்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது.
இதற்கிடையே, விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம், பழனி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவிமனோகரன் மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழக மேற்கு மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் பாலன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ள மகிழ்ச்சியுடன் கொடைக்கானலுக்குச் சென்றுவிட்டு, ஊர் திரும்பிய உறவினர்கள் பயணித்த வேன் 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து மூன்று உயிர்களைப் பறித்த சம்பவம் பழனி பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.