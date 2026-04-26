வால்பாறையில் கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்து; பயணிகள் 8 பேரின் நிலைமை என்ன?
விபத்தில் காயமடைந்த சாய் குமாரி, கௌரி பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர்.
Published : April 26, 2026 at 2:11 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை கொண்டை ஊசி வளைவில் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் நான்கு குழந்தைகள் உள்பட 8 பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் கடுமையான வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. இதையடுத்து பொதுமக்கள், ஏற்காடு, ஊட்டி, கொடைக்கானல், வால்பாறை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். இதனால் சுற்றுலாத் தலங்களில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.
வால்பாறையில் நல்ல சீதோஷ்ண சூழல் நிலவுவதால் சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலாப் பயணிகள், குடும்பம் குடும்பமாக வால்பாறையை நோக்கி படையெடுத்துள்ளனர். இதனால் அங்கு தங்கும் விடுதிகள் நிரம்பி வழிகின்றன. சாலையோர கடைகள், உணவகங்களில் வியாபாரம் சூடுபிடித்துள்ளதால் வால்பாறை வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் திருச்சி மாவட்டம், அண்ணா நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணகுமார் தனது மனைவி மற்றும் மருமகள், பேரக்குழந்தைகள் என 8 பேருடன் காரில் வால்பாறைக்கு சுற்றுலாச் சென்றுள்ளார். அங்கு அனைத்து இடங்களையும் சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு மீண்டும் வால்பாறையில் இருந்து பொள்ளாச்சி நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்துள்ளார்.
அப்போது வால்பாறை சாலையில் 3-வது கொண்டை ஊசி வளைவில் காரின் பிரேக்கில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்துள்ளது. இதனால் சாலையின் தடுப்பை உடைத்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து கார் விபத்துக்குள்ளானது. எனினும், பள்ளத்தில் இருந்த மரம் மீது கார் மோதி அங்கேயே நின்றதால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் விபத்தில் காயமடைந்த சாய் குமாரி, கௌரி ஆகியோரை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்கள் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். மற்ற அனைவரும் நலமாக இருப்பதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறினர். விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த வாரம் வால்பாறை கொண்டை ஊசி வளைவில் கேரளாவில் இருந்து வந்த சுற்றுலா வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 11 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.