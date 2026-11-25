திமுக எம்எல்ஏவின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணை டிச.18-க்கு ஒத்திவைப்பு
போலியான சாதிச் சான்றிதழ் அளித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளதால் திமுக எம்எல்ஏ சுதாகரின் தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என தவெக வேட்பாளர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : November 25, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: வால்பாறை தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ சுதாகரின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் தொடர்ந்த வழக்கின் விசாரணையை டிச.18- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது சென்னை உயர்நீதிமன்றம்.
நடந்த முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலில் வால்பாறை தனித்தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற குட்டி என்ற சுதாகரின் வெற்றியை எதிர்த்து, தவெக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான ஸ்ரீதரன் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், "கிறிஸ்தவ மதத்தைப் பின்பற்றி வரும் சுதாகர், இடஒதுக்கீட்டுத் தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காகத் தன்னை இந்து மதத்தின் பட்டியல் வகுப்பினர் எனக் குறிப்பிட்டு போலியான சாதிச் சான்றிதழைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அவர் சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் கிறிஸ்தவ முறைப்படி திருமணம் செய்துக் கொண்டதுடன், அவரது தந்தையின் உடலும், அதே தேவாலயத்தின் இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது" எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.டி.ஆஷா முன்பு இன்று (நவ.25) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வெண்ணிலா, வால்பாறையில் உள்ள சிறுகுன்றா சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில், எம்எல்ஏ சுதாகர் சந்தா செலுத்தி உறுப்பினரானதற்கான ஆதாரத்தை தாக்கல் செய்தார்.
அத்துடன், இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் தனி தொகுதியில் போட்டியிட கிறிஸ்துவரான சுதாகர் இந்து மதத்தின் பட்டியல் வகுப்பை சேர்ந்தவர் என போலியான சாதிச் சான்றிதழ் அளித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளதால் அவரது தேர்தல் வெற்றியை ரத்து செய்ய வேண்டும் என வாதிட்டார்.
இதையடுத்து அந்த ஆவணங்களைப் பரிசீலித்த நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை டிச.18- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.