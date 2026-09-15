வால்பாறை திமுக எம்எல்ஏ வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவு
பொய்யான தகவல்களை வழங்கி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக எம்.எல்.ஏ. சுதாகர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
Published : September 15, 2026 at 7:32 PM IST
சென்னை: கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போலி சாதி சான்றிதழ் அளித்து வால்பாறை தனி தொகுதியில் திமுகவின் சுதாகர் வெற்றி பெற்றதாக தவெக வேட்பாளர் தாக்கல் செய்த வழக்கில் தேர்தல் ஆணையம், மாநில சரிபார்ப்பு குழு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
வால்பாறை தனி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் குட்டி என்ற சுதாகர் வெற்றியை எதிர்த்து 9,371 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த தவெக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் துணைப் பொது செயலாளருமான டாக்டர் ஸ்ரீதரன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அவர் தாக்கல் செய்த மனுவில், "கிறிஸ்தவ மதத்தை பின்பற்றி வரும் திமுக வேட்பாளரான சுதாகர், தன்னை இந்து பறையர் என பொய்யான சாதி சான்றிதழ் வழங்கி வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற சுதாகர், சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் கிறிஸ்தவ முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டவர். அவரது மறைந்த தந்தை ஆரோக்கியத்தின் உடல் சிஎஸ்ஐ தேவாலய இடுகாட்டில் தான் கிறிஸ்தவ முறைப்படி அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
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கிறிஸ்தவ மதத்தை தீவிரமாகப் பின்பற்றும் ஒருவர், தனி தொகுதியில் போட்டியிட பொய்யான சாதிச் சான்றிதழை பயன்படுத்தியது அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கு விரோதமானது. எனவே, வால்பாறை தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ சுதாகரின் விவரங்களை மாநில அளவிலான சரிப்பார்ப்பு குழு மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் உரிய காலக்கெடுவுக்குள் விசாரணை நடத்தி தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிடக் வேண்டும்" என கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி டி. பரத சக்ரவர்த்தி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் படி இந்து, சீக்கிய அல்லது பௌத்த மதங்களை தவிர வேறு மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் பட்டியல் சாதியினராக கருதப்பட மாட்டார்கள். எனவே, பொய்யான தகவல்களை வழங்கி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக எம்.எம்.எல் சுதாகர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாதிட்டார்.
இந்த வாதத்தை கேட்ட நீதிபதி, இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம், மாநில அளவிலான சரிபார்ப்பு குழு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 6 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.