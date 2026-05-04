வால்பாறை சட்டப் பேரவை தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: சுதாகர் (திமுக), லட்சுமண சிங் (அதிமுக), டாக்டர் ஸ்ரீதரன் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்), உமாதேவி (நாம் தமிழர் கட்சி) ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள்.
Published : May 4, 2026 at 2:00 AM IST
சென்னை: தனித் தொகுதியான வால்பாறையில் வெற்றி வாகை சூடப்போவது யார் என்பது இன்று தெரிந்துவிடும்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வால்பாறை ஒரு தனி தொகுதியாகும். இது பொள்ளாச்சி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வால்பாறை வட்டம் மற்றும் பொள்ளாச்சி வட்டத்தின் சில பகுதிகள் இந்த தொகுதிக்குள் வருகின்றன. இந்த தொகுதி மலைப் பகுதிகளையும் சமவெளிப் பகுதிகளையும் ஒருங்கே கொண்டு விளங்குகிறது.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் சுமார் 3,500 அடி உயரத்தில் வால்பாறை தொகுதி அமைந்துள்ளது. மேலும் இங்கு 50-க்கும் மேற்பட்ட தனியார் தேயிலை எஸ்டேட்டுகள் உள்ளன. இதனால் வாக்காளர்களில் 70-90% பேர் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ஆவர். மேலும், உலகப் புகழ் பெற்ற மாசணியம்மன் கோயில் (ஆனைமலை) இந்த தொகுதியின் முக்கிய அடையாளமாகும்.
வால்பாறை நகராட்சியின் அனைத்து வார்டுகள் (21 வார்டுகள்), ஆனைமலை, கோட்டூர், வேட்டைக்காரன்புதூர் மற்றும் ஓடையகுளம் உள்ளிட்டவை இந்த தொகுதியில் வருகின்றன.
1967 முதல் வால்பாறை தொகுதி தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. இதுவரை நடைபெற்ற தேர்தலில் அதிகபட்சமாக அதிமுக 6 முறையும், திமுக 3 முறையும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 2 முறையும் மற்றும் காங்கிரஸ், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் ஆகியவை தலா 1 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
வால்பாறை தொகுதியில் கடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற டி. கே. அமுல் கந்தசாமி கடந்த ஆண்டு ஜூன் 21-ம் தேதி உடல் நலக்குறைவால் திடீரென காலமானார். ஆனாலும், பொதுத் தேர்தலுக்கு 10 மாதங்களே இருந்ததால், இங்கு இடைத் தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை.
வால்பாறை தொகுதியில் மொத்த வாக்காளர்கள் 1,72,284. இதில் ஆண்கள் 81,504. பெண்கள் 90,759 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 21. ஏப்ரல் 23-ந் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் 85.43% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
வால்பாறை தொகுதியில் மொத்தமே 6 வேட்பாளர்கள் தான் களத்தில் உள்ளனர். இதில் சுதாகர் (திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்), லட்சுமண சிங் (அதிமுக), டாக்டர் ஸ்ரீதரன் (தமிழக வெற்றிக் கழகம்), உமாதேவி (நாம் தமிழர் கட்சி) ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள்
வால்பாறை சட்டப் பேரவை தொகுதியில் தேயிலை எஸ்டேட் தொழிலாளர்களின் நலன் மற்றும் வனவிலங்கு-மனித மோதல் ஆகியவை முக்கிய பிரச்சினையாக தேர்தல் காலத்தில் எதிரொலித்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.