எனக்கு பிறகு கல்வி நிதியுதவியை எனது மகன்கள் வழங்குவார்கள் - கவிப்பேரரசு வைரமுத்து
தான் நிதி உதவி வழங்குவதால் தனக்குப் பெருமை இல்லை, நிதியை வாங்க ஏற்றுக்கொண்ட மாணவர்களால் தான் தனக்குப் பெருமை என கவிப்பேரரசு வைரமுத்து பேச்சு.
Published : August 29, 2026 at 10:41 PM IST
தேனி: தனக்குப் பின்னும் தன் மகன்கள், அறக்கட்டளை மூலம் கல்வி நிதி உதவி வழங்குவார்கள் என கவிப்பேரரசு வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழிகல்வியில் பயின்று 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்களை எடுத்தும், ஏழ்மை நிலையால் கல்லூரி படிப்பை தொடர முடியாமல் உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆண்டுதோரும், தனது அறக்கட்டளை மூலம் திரைப்பட பாடலாசிரியர் வைரமுத்து கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி வருகின்றார்.
இந்த நிலையில் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள எ.புதுப்பட்டியில் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. அதன் அடிப்படையில் தேனி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கு மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள மாணவர்களை தேர்தெடுத்து கல்லூரி படிப்பை தொடர்வதற்காக, கவிப்பேரரசு வைரமுத்து கல்வி அறக்கட்டளை சார்பாக 8 மாணவர்களுக்கு தலா 20 ஆயிரம் ரூபாயிற்கான காசோலையை கவிபேரரசு வைரமுத்து, கல்வி நிதியாக வழங்கினார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து பேசுகையில், "தான் யாரிடமும் யாசகம் கேட்பதில்லை, கொடுத்தாலும் மறுப்பதில்லை. என் காலத்திற்குப் பிறகு இது போன்ற கல்வி உதவித் தொகையை எனது மகன்கள் செய்வார்கள்" என உறுதியளித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர் "தன் பள்ளிப் பருவத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இல்லையே என்பதால், இந்த வாய்ப்பை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். என்னை சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்க இப்படி கொடை கொடுக்க யாரும் இல்லை, முட்டி மோதித்தான் சென்னைக்குச் சென்றேன்.
பட்டினி, கல்வி, மனிதர்கள், இவற்றின் பெருமையை வறுமை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. வறுமை போல் சிறந்த ஆசான் இல்லை. பணத்தைக் கொண்டு பொருள் வாங்க முடியும். பணத்தை கொண்டு வறுமையை வாங்க முடியாது. பணத்தால் வாங்க முடியாத பெருமை உடையது வறுமை. வறுமையைத் தாண்டி வந்தவர்கள், வறுமைக்கு வணக்கம் சொல்லுங்கள். அவமானத்திற்கு வெகுமானம் கொடுங்கள், வாழ்வு வெற்றி பெறும்.
தான் நிதி உதவி வழங்குவதால் தனக்கு பெருமை கிடையாது. தான் வழங்கும் நிதியை ஏற்றுக் ஏற்றுக் கொண்ட இந்த மாணவர்களால் தான் தனக்கு சிறப்பு. வாங்க ஆள் இல்லாத போது கொடுப்பவர்களுக்கு பெருமை இல்லை. தன்னை பெருமைப்படுத்தியவர்கள் யார் என்றால் வாங்கிக் கொண்ட இந்த மாணவர்கள் தான்" எனத் தெரிவித்தார்.