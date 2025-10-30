பெயர்களுடன் உள்ள சாதியை அகற்ற முடியுமா? வைரமுத்து பதில்!
ஜி.டி.நாயுடு என்ற பெயரை விஞ்ஞானத்தின் அடையாளமாக தமிழ்நாடு கருத வேண்டும் என வைரமுத்து கூறியுள்ளார்.
Published : October 30, 2025 at 5:10 PM IST
சென்னை: பெயர்களுடன் ஒட்டி இருக்கும் சாதியை அகற்றுவதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறதா? என்று தெரியவில்லை என கவிஞர் வைரமுத்து கூறியுள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 118-வது பிறந்தநாள் மற்றும் குரு பூஜையை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள், முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் என ஏராளமானோர் சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினர். அந்த வகையில் கவிஞர் வைரமுத்து தேவரின் உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “தேவர் என்பது ஒரு சாதியின் அடையாளம் என்று தனித்து பார்க்க வேண்டியதில்லை. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சாதியின் பெயர் பழங்கால பெரியவர்களோடு ஒட்டி வந்துள்ளது. ஜி.டி. நாயுடு என்றால், நாயுடு என்பது சாதிப் பெயராக அறியப்படக்கூடாது. உ.வே.சாமிநாத ஐயர் என்றால் ஐயர் என்பதையும், வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளை என்றால் பிள்ளை என்பதையும் சாதிப்பெயர், சாதிப் பெருமிதம் என்று கருதி விடக்கூடாது.
அவைகள் எல்லாம் குறியீடுகள் மற்றும் ஆகுபெயர்கள். மேலும் இது அந்தந்த காலகட்டத்தின் அடையாளங்கள். சாதிக்கு முன், சாதிக்கு பின் என்ற வரலாற்றை நாம் வகுந்து பார்க்க வேண்டும். சாதிப் பெயர்கள், அவர்களுடைய பெயர்களை ஒட்டிக் கொண்டு இருப்பதால் அது பெருமிதம் என்று யாரும் எண்ணக் கூடாது.
பெயர்களுடன் ஒட்டி இருக்கும் சாதியை அகற்றுவதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறதா? என்று எனக்கு தெரியவில்லை. வைரமுத்து எனும் என் பெயரோடு நான் சாதிப் பெயரை போட்டுக் கொள்ள மாட்டேன். எனது மகன்களும் சாதிப் பெயரை போட்டுக் கொள்ள மாட்டார்கள்.
ஆனால் என் பாட்டன், தந்தை, சாதிப் பெயர் இல்லாமல் அறியப்பட மாட்டான், அது தான் அவர்களின் வரலாறு. ஆனால் நான் சாதி பெயர் இட்டுக் கொள்ளாமல் இருப்பது எனது வரலாறு. ஆகையால் இதை யாரும் சாதிப் பெயர்கள் என்று கருத தேவையில்லை. ஜி.டி. நாயுடு என்பதை விஞ்ஞானத்திற்கு அடையாளமாக தமிழ்நாடு கருத வேண்டும்” என்றார்.
முன்னதாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் மு.பெ.சாமிநாதன், மா.சுப்பிரமணியன், சேகர்பாபு, எம்.பி டி.ஆர்.பாலு ஆகியோர் நந்தனத்தில் உள்ள தேவரின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.