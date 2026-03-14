மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் மாநில மொழி அலுவல் மொழியாக இருக்க வேண்டும் - கவிஞர் வைரமுத்து விருப்பம்
மற்ற மொழி கலைஞர்களை தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுவது போல தமிழ் படைப்பாளிகளையும் மற்ற மொழியினர் கொண்டாட வேண்டும் என்று கவிஞர் வைரமுத்து வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
Published : March 14, 2026 at 10:21 PM IST
சென்னை: மாநில அளவில் இயங்கும் மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் மாநில மொழி, அலுவல் மொழியாக இருக்க வேண்டும் என வைரமுத்து விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
இலக்கியத் துறையில் உயரிய விருதான ஞானபீட விருது கவிஞர் வைரமுத்துவிற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து வைரமுத்து சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ”வைரமுத்து ஞானபீடம் பெற்றார் என சொல்வதை விட தமிழுக்கு ஞானபீடம் கிடைக்கப் பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்வதை நான் விரும்புகிறேன். கால ஓட்டத்தில் கலைஞர்கள் வந்து வந்து போவார்கள், இருப்பிடம் தமிழ் நிலையாய் நிற்கும். தமிழுக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைத்திருக்கிறது என உலகம் கொண்டாட வேண்டும் என வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனக்கும் ஞான பீடம் மீது ஒரு மயக்கம் தான் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் எந்தெந்த விதமான நாணமும் எனக்கில்லை.
காரணமாவது ஞான பீடம் பெரிதினும் பெரியது, சாகித்ய அகாடமி விருதுக்கும், ஞானபீடத்திற்கும் பெரிய அடிப்படை வேறுபாடு உள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள 22 அட்டவணை மொழிகளுக்கு பிரதிநிதித்துவமாய் வழங்கப்படுவது இந்த ஞானபீட விருது. கால் நூற்றாண்டுக்குப் பிறகு இந்த விருது கிடைத்திருக்கிறது இந்த விருதை நான் பெரிதும் பெரிதாக கருதுகிறேன். இதுவரையிலும் இந்தி மொழி 12 விருதுகளையும், கன்னடம் 8 விருதுகளையும், மலையாளம் ஆறு விருதுகளையும், வங்காளம் ஆறு விருதுகளையும் பெற்றுள்ளது. ஆனால் தமிழ் மூன்றே மூன்றை தான் பெற்றுள்ளது.
தமிழில் படைப்பாளிகளுக்கு பஞ்சமில்லை, தமிழ் இந்தியாவில் எந்த தேசிய மொழிகளுக்கும் குறைந்ததும் இல்லை. சொல்லப்போனால் உலகத்தின் மூத்த மொழிகளில் ஒன்று தமிழ். ஆனாலும் கூட தமிழ் இதுவரையிலும், குறைந்த அளவு தான் ஞானபீட விருதுகளை பெற்றுள்ளது. இந்த விருது என்பது எனக்கும், தமிழுக்கும் பெருமை சேர்க்கிற விருது என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு குறை இந்த விருதை கொண்டாடுவதற்கு என்னை பெற்ற தாயும், தந்தையும் உயிரோடு இல்லை," என்றார்.
மேலும் கூறிய அவர், "எங்கள் மகன் ஞானபீட விருது பெற்று வந்திருக்கிறான் என என்னை கொண்டாடுவதற்கு என் பெற்றோர் இல்லை. அதேநேரம் கலைஞரும் இல்லாத ஒரு சூழலில் இந்த விருதினை நான் பெறுகிறேன். கொண்டாடுவதற்கு ஆளில்லாமல் பெறுகின்ற விருதுக்கு தகுதியில்லை. ஆனாலும் கூட உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு தமிழர்களும் என்னோடு உறவாடி இருக்கிறார்கள் என்பதில் நான் பெருமிதம் கொள்கிறேன்.
நோபல் பரிசினை எதிர்பார்த்து தாகூர் எழுதவில்லை, ஞானபீடத்தை எதிர்பார்த்து எழுதவில்லை வைரமுத்து. இளம் படைப்பாளிகளுக்கு எனது வேண்டுகோள். எழுதுங்கள், நீங்கள் எழுதுவது உங்கள் எழுத்து, அந்த எழுத்துக்கு பெருமை வருமா, வராதா என்பது காலத்தின் கையெழுத்து, தாமதித்து வந்தாலும் தவிர்க்காமல் வந்து விடும் என உறுதியாக இருங்கள்," என்று வைரமுத்து அறிவுறுத்தினார்.
அத்துடன், "இந்தியாவை நதி அரசியல் இணைக்கிறதோ, இல்லையோ இலக்கியம் இணைக்கிறது. தாகூரை தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுகிற அளவிற்கு பாரதியை வடநாட்டில் கொண்டாடுவதில்லை. ஜான்சி ராணிக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு வேலுநாச்சியாருக்கு இந்திய அளவில் இல்லை.
பால கங்காதர திலகருக்கு இருக்கக்கூடிய கிளர்ச்சியைப் போல கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் என்று சொன்னவுடன் வடநாட்டில் எந்தவிதமான கிளர்ச்சியும் வரவில்லை. மற்ற மொழி கலைஞர்களை தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுவது போல தமிழ் படைப்பாளிகளையும் மற்ற மொழியினர் கொண்டாட வேண்டும். மத்திய அரசின் பல்வேறு விதமான அலுவலகங்கள், பல்வேறு தரப்பட்ட மாநிலத்தில் இயங்கும்போது மாநில மொழி, அலுவல் மொழியாக இருக்க வேண்டும். எனக்கு முன்னரே கடந்த 30 ஆண்டுகளாகவே பல்வேறு தமிழ் இலக்கியவாதிகள் ஞானபீட விருதினை பெறாமலேயே இறந்துள்ளனர்” என்று வைரமுத்து கூறினார்.