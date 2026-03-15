புகாரை போலீசார் வாங்காமல் இருந்தது கொலைக் குற்றத்திற்கு சமம்: வைகோ ஆவேசம்
விளாத்திகுளம் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்து அதிகபட்சமாக தூக்குத் தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : March 15, 2026 at 2:49 PM IST
தூத்துக்குடி: விளாத்திகுளம் சம்பவம் குறித்து மாணவியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரை போலீசார் வாங்காமல் இருந்தது கொலை குற்றத்திற்கு சமம் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே வேடநத்தம் கிராமத்தில் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட 12ம் வகுப்பு மாணவியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, அவரது பெற்றோருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார். நடந்த சம்பவங்களைக் கேட்டறிந்தவர், உடனடியாக தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் உதவியாளர் தினேஷ்குமாரை தொடர்புகொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் அந்த குடும்பத்திற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். மகள் இறந்த துக்கத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்த அந்த மாணவியின் பெற்றோருக்கு ஜீஸ் கொடுத்து குடிக்க வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மாணவி உயிரிழப்பு தாங்க முடியாத துயரம். மாணவியின் பெற்றோர் புகார் கொடுக்க சென்றபோது குளத்தூர் காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் செல்வராஜ் புகாரைப் பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருந்தது கொலை செய்ததற்கு சமம். காட்டுப் பகுதியில் அந்த மாணவியின் கழுத்தில் கருப்புத் துணி இறுக்கப்பட்டு அவரது உடல் அலங்கோலமாக கிடந்தது பயங்கரம். இச்சம்பவம் தொடர்பாக தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்.பி மதன் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்.
விரைவில் உண்மையான குற்றவாளிகளை கைது செய்து அவர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையாக தூக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும். இதுபோன்ற சம்பவங்கள் திரும்பவும் நடைபெறாமல் இருக்க கடுமையான புதிய சட்டம் ஏற்ற வேண்டும். மாணவியின் குடும்பம் ஏழ்மையான குடும்பம். அந்த குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும். அந்த மாணவியின் சகோதரி கல்விச் செலவை முழுமையாக ஏற்பது மட்டுமின்றி, படிப்பு முடிந்ததும் அவருக்கு தகுந்த வேலை வழங்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக தமிழக முதல்வரின் உதவியாளரைத் தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்துள்ளேன். மேலும் இதுகுறித்து தமிழக முதல்வருக்கு அறிக்கையும் கொடுக்க உள்ளேன். இனிமேல் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடைபெறக் கூடாது," என்று வைகோ கூறினார்.