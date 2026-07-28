"டெல்லி புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்க வேண்டாம்" - வைகோ கோரிக்கை
சென்னைவில் நடைபெறும் தமிழ் மொழியாக்க நூல் வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டு நூலை வெளியிட சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக வைகோ கூறியுள்ளார்.
Published : July 28, 2026 at 7:58 AM IST
சென்னை: டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள தனது புத்தக வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சியில், பாதுகாப்புக் காரணங்களை கருத்திற்கொண்டு முதலமைச்சர் விஜய்யை கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டதாக ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி டெல்லியில் வைகோவின் புத்தக வெளியீட்டு விழா நடைபெறுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி, தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவர் பரூக் அப்துல்லா, சரத் பவார், அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட முக்கிய தேசிய அரசியல் தலைவர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர்.
மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய்யும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வார் என்றும், ம.தி.மு.க பொதுச்செயலாளர் வைகோவின் புத்தகத்தை மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளியிட, முதலமைச்சர் விஜய் பெற்றுக் கொள்வார் என்றும் கூறப்பட்டது. இந்த சூழலில், வைகோ சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில், மக்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல்காந்தி இந்த நூல்களை வெளியிடுகிறார். அந்த விழாவில் சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் முதல் பிரதியை பெற்றுக்கொள்வார்” என கூறினார்.
மேலும், நூல்களின் முதல் பிரதியை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பெற்றுக் கொள்வது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, ”புத்தகத்தின் முதல் பிரதியை பெற்றுக் கொள்ள முதலமைச்சர் சம்மதம் தெரிவித்தார். அதேநேரத்தில், முதலமைச்சர் டெல்லி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றால் அதிக அளவிலான கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு, விழாவை நடத்துவதில் சிரமம் ஏற்படக்கூடும். அதனால் புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதை தவிர்ப்பது நல்லது என நானே முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்தேன்” என்று வைகோ தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த புத்தகத்தின் ஆங்கில உரைகள் தமிழிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, ஒரு மாதத்திற்குள் அந்த பணிகள் நிறைவடையும். அதன் பிறகு சென்னையில் நடைபெறும் தமிழ் மொழியாக்க நூல் வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் கலந்து கொண்டு நூலை வெளியிட சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ் மொழியாக்க நூலின் முதல் பிரதியை யார் பெற்றுக்கொள்வது என்பது குறித்து பின்னர் முடிவு செய்து, தேதி மற்றும் இடம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும்” என்று ம.தி.மு.க பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறினார்.