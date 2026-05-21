பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை ஒரு போதும் ஏற்க கூடாது - முதல்வர் விஜய்க்கு வைகோ வேண்டுகோள்

அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டோம் என்று கூறியது மனதுக்கு மிகவும் ஆறுதலையும், ஊக்கத்தையும் தந்தது என வைகோ கூறியுள்ளார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ - கோப்புப்படம்
Published : May 21, 2026 at 12:01 PM IST

சென்னை: விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை ஒருபோதும் ஏற்கக் கூடாது என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “1938-ல் மூன்றெழுத்து இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம், 1965-ல் மொழிப் புரட்சியாக வெடித்தது. சிங்கத் தமிழன் சின்னச்சாமி, அரங்கநாதன், ஆசிரியர் வீரப்பன், கீரனூர் முத்து, சத்தியமங்கலம் முத்து, விராலிமலை சண்முகம், மயிலாடுதுறை சாரங்கபாணி, பீளமேடு தண்டபாணி ஆகியோர் இந்தியை எதிர்க்க நெருப்பின் நாக்குகளுக்கு தங்கள் இன்னுயிரைத் தந்து பலியானார்கள். நூற்றுக்கணக்கான தமிழர்கள் இந்திய இராணுவத்தால் வேட்டையாடப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள்.

இந்தி எதிர்ப்பு உலைக்களத்தின் விளைவாக 1967-ல் பேரறிஞர் அண்ணா தமிழ்நாடு முதலமைச்சரானார். கொடிய புற்று நோய் தாக்கியதால் மரணத்தின் விளிம்பில் வந்து நின்ற அறிவுலக மேதை அறிஞர் அண்ணா 1968-ன் தொடக்கத்தில் தமிழ்நாடு பெயர் சூட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டார். அப்போது திரண்டிருந்த தமிழர்கள் நெஞ்சம் விம்மி கண்ணீர் வடித்த போது “இந்திக்கு இனி எந்நாளும் தமிழ்நாட்டில் இடம் இல்லை. தமிழும், ஆங்கிலமும் மட்டும் தான் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில். எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றவே முடியாது, எந்நாளும் மாற்றவே முடியாது” என்று பிரகடனம் செய்தார்.

அதன் பின்னர் அமைந்த அனைத்து அரசுகளும் இன்று வரை அறிஞர் அண்ணா தீர்க்க தரிசனமாகச் சொன்னதைக் கடைப்பிடித்து வருகின்றன. தற்போது மத்தியில் இருக்கும் நரேந்திர மோடி அரசு, பி.எம்.ஸ்ரீ என்ற திட்டத்தின் மூலம் மும்மொழிக் கொள்கையை, இந்தித் திணிப்பை தமிழ்நாட்டில் புகுத்தி விட மூர்க்கத்தனமாக முனைகிறது. இதை ஏற்றுக் கொண்டால் இந்தியை எதிர்ப்பதற்காக இரத்தம் சிந்தியவர்கள், உயிர்த் தியாகம் செய்தவர்களுக்கு இழைக்கும் பச்சைத் துரோகமாகிவிடும்.

நீங்கள் அமைத்துள்ள அரசின் அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டோம் என்று கூறியது மனதுக்கு மிகவும் ஆறுதலையும், ஊக்கத்தையும் தந்தது. லட்சோப லட்சம் இளைஞர்களும், மாணவர்களும் உங்கள் மீது பற்றும், நம்பிக்கையும் கொண்டு உங்கள் வெற்றிக்காக பாடுபட்டுள்ளனர். உங்கள் அரசு மக்கள் அரசாக பரிணமிக்க வேண்டுமானால், பி.எம்.ஸ்ரீ திட்டத்தை நீங்கள் ஒருபோதும் ஏற்கவே கூடாது. அத்தகைய முடிவெடுக்கும் உங்கள் அரசுக்கு தமிழ் உணர்வாளர்கள் அரணாக தோள் கொடுப்பார்கள்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

