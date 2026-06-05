மதிமுக எம்எல்ஏக்களை நான் மிரட்டினேனா? வைகோ விளக்கம்
மதிமுகவின் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் நான் மிரட்டுவதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறானது. அதை ஏற்க முடியாது என வைகோ மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 5, 2026 at 10:34 PM IST
தென்காசி: செண்பகவல்லி அணையை சீரமைக்கக் கோரி வாசுதேவநல்லூரில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
தென்காசி மாவட்டம், வாசுதேவநல்லூரில், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (ஜூன் 05) உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
செண்பகவல்லி அணை உடைப்பை சீரமைக்க வேண்டும், உள்ளாறு அணைக்கட்டுத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் மற்றும் காட்டுப் பன்றிகளை வனவிலங்குகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்க வேண்டும் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி அவர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை மேற்கொண்டார்.
போராட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "செண்பகவல்லி அணைக்கட்டு உடைப்பைச் சீரமைக்க வேண்டும். இதை செய்யாவிட்டால் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை முன்னெடுப்பேன். காட்டு பன்றிகளால் விவசாயிகளும், விவசாய நிலங்களும் பெரிதும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றனர். ஆகையால், அவற்றைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வர வனவிலங்குகளின் பட்டியலில் இருந்து அதனை நீக்க வேண்டும்.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்பதன் அடிப்படையில் துரை வைகோ, முதலமைச்சர் விஜய்-யை சந்தித்தார். ஒரு பொது பிரஜை யாரை வேண்டுமானாலும் சந்திக்கலாம். இந்த சந்திப்பின்போது, திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோரிக்கைகளை அவர் முதலமைச்சரிடம் முன்வைத்தார். இந்த சந்திப்பில் வேறு எந்த அரசியல் பின்னணி காரணமும் இல்லை.
மத்திய கேபினட் அமைச்சர் பதவியை மூன்று முறை மறுத்தவன் நான். பதவிகளுக்காக மதிமுக இல்லை. என்னுடைய கட்சியினர் 32 ஆண்டுகளாக என்னுடன் இருக்கிறார்கள். ஒன்று இரண்டு பேர் விலகி சென்றார்கள். அவர்கள் நன்றாக இருக்கட்டும் என்றே நான் விரும்புகிறேன்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: மத்திய அரசின் உத்தரவுக்க எதிராக வழக்கு தொடர உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி
குறிப்பாக, மதிமுக-வின் இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் நான் மிரட்டுவதாக எழுந்துள்ள குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறானது. அதை ஏற்க முடியாது. அப்படி ஒரு நிலை இதுவரை உருவாகவில்லை. எங்களுடைய இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் எங்களோடு தான் இருக்கிறார்கள். யாரையும் மிரட்ட வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இல்லை.
கடையநல்லூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் சீர்காழி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இரண்டு பேரும் சட்டமன்ற விதிகளின்படி நடந்து கொள்ளுவார்கள். அதே நேரத்தில், தலைமையின் எண்ணத்தின்படி தங்களது கருத்துக்களை எடுத்து வைப்பார்கள்" என்று வைகோ தெரிவித்தார்.