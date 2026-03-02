ETV Bharat / state

மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநருக்கு என்ன வேலை? - வைகோ கேள்வி

வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் தொடர்ந்து திமுக வெற்றி பெற வேண்டும். அதற்கு நாம் அனைவரும் உழைக்க வேண்டும் என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சியில் வைகோ உரை
நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சியில் வைகோ உரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 2, 2026 at 8:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மதுரையில் மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநருக்கு என்ன வேலை? என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக சிறுபான்மை பிரிவு சார்பாக புனித ரமலான் நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று (மார்.1) மாலை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, “இஸ்லாமியர்களின் ஐம்பெரும் கடமைகளில் ஒன்று ரமலான் நோன்பு என்று குரானில் கூறப்பட்டுள்ளது. இஸ்லாமியர்களுக்கு மிக முக்கியமான கடமையான ரமலான் நோன்பை சிறந்த முறையில் துறப்பதற்கு ஏழை எளிய மக்களிடம் போதிய வசதியில்லை. அப்படிப்பட்டவர்களை கருத்தில்கொண்டு அவர்களுக்கு உதவும் நோக்கில் இந்த நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சியானது நடத்தப்படுகிறது” என்று நிகழ்ச்சி குறித்து பேசினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, மதுரையில் மோடி பங்கேற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநருக்கு என்ன வேலை? என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், “அனைத்து மதங்களையும் மதிக்கும் நாடாக நமது செந்தமிழ் நாடு உள்ளது. எந்த சூழலிலும் இந்துத்துவா, ஆர்எஸ்எஸ் கும்பலை தமிழ்நாட்டில் அனுமதிக்கவே கூடாது.

இதையும் படிங்க: ஜெயலலிதா மீது வழக்குப்போட்டவர்களிடம் சேரலமா? ஓபிஎஸ் சிந்தித்திருக்க வேண்டும் - செங்கோட்டையன் வேதனை

ஈரானை அடியோடு அழிக்கப் போகிறேன் என்று டிரம்ப் கூறுகிறார். அமெரிக்க சரித்திரத்தில் இப்படி ஒரு கோமாளி தலைவராக இருந்தது இல்லை. ஐநா சபை உயிரோடு இருக்கிறதா? இங்கே இருந்து நமது பிரதமரும் இஸ்ரேல் செல்கிறார். கேரளா, மேற்கு வங்கத்தில் மெல்ல வளர்ந்துவரும் பாஜக, தமிழகத்திலும் நுழையப் பார்க்கிறது. ஆனால் தமிழக மக்கள் அதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள்.

பெரியார் புகைப்படம் மதுரையில் நடைபெற்ற மேடையில் தூக்கி எறியப்பட்டுள்ளது. பெரியார் சிலையை உடைக்க யார் வந்தாலும் அவர்கள் அப்புறப்படுத்தப் படுவார்கள். தொடர்ந்து இங்கு நல்லாட்சி வேண்டுமென்றால் மீண்டும் 2026இல் திமுக வெற்றிபெற வேண்டும். அதற்கு நாம் அனைவரும் உழைக்க வேண்டும்” என்றார்.

மீண்டும் நோன்பு குறித்து பேசிய வைகோ, “நான் இத்தனை ஆண்டுகளில் எந்த இஃப்தார் நிகழ்வுகளிலும் அரசியல் பேசியதில்லை. ரமலான் நோன்பு இருக்கும் தூய உள்ளங்களுக்கு எனது ரமலான் வாழ்த்துகள். உங்கள் நோன்பு சிறப்பாக நிறைவு பெற வேண்டும்” என்று வாழ்த்தினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவுடன், அக்கட்சியின் அவைத் தலைவர் ஆடிட்டர் அர்ஜுன்ராஜ், முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் பலர் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் அனைவருக்கும் அறுசுவை உணவு பரிமாறப்பட்டது.

TAGGED:

VAIKO
MDMK IFTAR FUNCTION
RAMADAN NONBU
நோன்பு நிகழ்ச்சியில் வைகோ
VAIKO SPEECH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.