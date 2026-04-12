கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பில்லை; திமுக தனிப்பெரும்பான்மை பெறும்: வைகோ உறுதி
திராவிட இயக்கம் பலரது வேர்வையாலும், ரத்தத்தினாலும் உருவான தியாக கோட்டை. இதனை நெருங்கவும் விட மாட்டோம், அழிக்கவும் விடமாட்டோம் என வைகோ பேசினார்.
Published : April 12, 2026 at 6:02 PM IST
தஞ்சாவூர்: சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு திமுக தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக்கழக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கடந்த 10 நாட்களாக கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அந்த வரிசையில், நேற்று மாலை நாகப்பட்டினம் மற்றும் நன்னிலத்தில் அவர் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, இரவு 9.20 மணிக்கு திருவிடைமருதூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், உயர் கல்வித்துறை அமைச்சருமான கோவி செழியனுக்கு ஆதரவாக, உதயசூரியன் சின்னத்தில் வாக்கு கேட்டு, கும்பகோணம் நாச்சியார்கோவில் கடை வீதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய வைகோ, “தேர்தலுக்குப் பிறகு மலரப்போகும் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு, கடந்த 5 ஆண்டுகளாக எண்ணற்ற திட்டங்களை, சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்துள்ளது.
குறிப்பாக, மகளிருக்கு கட்டணமில்லா விடியல் பயணம், மகளிர் உரிமைத் தொகை, தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை உணவுத் திட்டம், மூத்த குடிமக்களுக்கு தாயுமானவர் திட்டம், கல்லூரி மாணவ மாணவியர்களுக்கு நான் முதல்வர், புதுமைப் பெண் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி திட்டம் என எண்ணற்ற திட்டங்களை வழங்கியுள்ளது.
எனவே, தேர்தலுக்கு பிறகும், தளபதி மு.க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியே மலரும், அதுவும் தனித்த பெரும்பான்மையோடு, அறுதி பெரும்பான்மை பெறும். எனவே கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கோ, கேள்விக்கோ இடமில்லை.
இந்திய திருநாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, திராவிட இயக்கத்தை வேரோடும், வேரடி மண்ணோடும் அழித்து விடுவோம், திமுகவை இருந்த இடம் தெரியாமல் செய்வோம், பிடுங்கி எரிந்து விடுவோம் என்றெல்லாம் அகங்காரம், மமதை, திமிரோடு பேசியுள்ளார். அது ஒரு போதும் நடக்காது. திராவிட இயக்கம் பலரது வேர்வையாலும், ரத்தத்தினாலும் உருவான தியாக கோட்டை. இதனை நெருங்கவும் விட மாட்டோம், அழிக்கவும் விடமாட்டோம். திராவிட இயக்கத்தை அழிக்க இனியும் யாரும் பிறக்கப்போவதில்லை” என்றார்.
இந்த பரப்புரையின் போது, மதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட தோழமை கட்சி நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் நாச்சியார்கோவில் கடைவீதி பகுதியில் திரண்டிருந்தனர்.