கர்நாடகாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட தமிழர்களுக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு - வைகோ வலியுறுத்தல்

கர்நாடகாவில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட தமிழர்களுக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு - வைகோ வலியுறுத்தல்
"கர்நாடகா முதல்வரை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டால், 3 தமிழர்கள் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கட்டாயம் வலியுறுத்துவார்" என வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : August 19, 2026 at 7:33 PM IST
சென்னை: கர்நாடகா வனத்துறையினரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட 3 தமிழர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தென் மாநில முதல்வர்கள் மாநாட்டுக்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழகம் வருவது குறித்து நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிளித்த வைகோ, "அமித்ஷா தமிழகத்திற்கு வருவது ஒன்றும் ஆச்சரியமான நிகழ்வு அல்ல. ஆனால், அவரது நடவடிக்கைகளை பார்க்கும் போது, அனைத்து மாநிலங்களின் தனித்தன்மையையும் புல்டோசரை கொண்டு நசுக்குவதை போல உள்ளது. இந்தி மொழியை இந்தியர்கள் அனைவரும் படிக்க வேண்டும் என்று கூறியவர்தான் அமித்ஷா.
மாநில உரிமைகளை தகர்க்கும் வகையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி நடத்தி வரும் எதேச்சதிகார ஆட்சிக்கு வலதுகரமாக அமித்ஷா இருந்து வருகிறார். எனவே அவர் மீது எனக்கும், எனது இயக்கத்துக்கும் நம்பிக்கை இல்லை" என வைகோ கூறினார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "கர்நாடகாவில் மூன்று தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஈவு இரக்கமற்ற அக்கிரமமான செயல். எந்தக் குற்றமும் செய்யாத தமிழர்கள் அநியாயமாகவும், கொடூரமாகவும் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
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இந்தக் கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை கொலைக் குற்றவாளிகளாக வழக்கில் நிறுத்தி பிணையில் வெளியே வர முடியாத வகையில் கடுமையான தண்டனை வழங்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.1 கோடி இழப்பீட்டை கர்நாடக அரசு வழங்க வேண்டும். ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடகா முதலமைச்சரின் பேச்சு அகந்தையையும், ஆணவத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தமிழர்கள் எங்கு வதைபட்டாலும், அது தமிழகத்தில் உள்ள கோடிக்கணக்கான தமிழர்களின் உணர்வுகளை பாதிக்கும். அந்த உணர்வுகளை மதித்து கர்நாடக அரசு சார்பில் வருத்தம் தெரிவித்திருக்க வேண்டும். ஆனால், எங்கள் மாநில விவகாரத்தில் யாரும் தலையிட முடியாது என கர்நாடகா முதல்வர் கூறியிருப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.
மேகதாது பிரச்சனை தொடர்பாக கர்நாடகா முதல்வரை தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டால், இந்த விவகாரத்தை கட்டாயம் வலியுறுத்துவார். இந்த பிரச்சனையில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் உறுதியாக நிற்பார் என்ற முழுமையான நம்பிக்கை உள்ளது. அவரை எனக்கு நன்றாக தெரியும்" என்றார்.