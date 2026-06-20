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கர்நாடகா மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை ஊக்குவிப்பதே மத்திய அரசுதான் - வைகோ விளக்கம்

அண்ணா எப்படி மத்திய அரசை எதிர்த்து மக்கள் எழுச்சியை ஏற்படுத்தினாரோ, அதேபோல், ஒட்டுமொத்த மக்களும் இணைந்து போராட்டம் நடத்தி மத்திய அரசை தமிழ்நாடு எதிர்க்கிறது என்பதை வெளிக்காட்ட வேண்டும்.

சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றும் நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ
சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றும் நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 4:31 PM IST

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தேனி: கர்நாடகா அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை ஊக்குவிப்பதே மத்திய அரசும், நரேந்திர மோடியும் தான் என மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி அருகே எஸ்.எஸ். புரத்தில் மதிமுக சார்பில் சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றும் நிகழ்ச்சி இன்று (ஜூலை 20) நடைபெற்றது. இதில், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கலந்து கொண்டு, அக் கட்சியினருடன் சேர்ந்து சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டார்.

இந்த நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "சீமை கருவேல மரங்களின் வேர்கள் 50 அடி முதல் 100 அடி வரை நிலத்திற்குள் சென்று நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆகையால், இந்த கருவேல மரங்களை அகற்ற தமிழக அரசும் மற்றும் தனியார் அமைப்புகளும் முன் வர வேண்டும்" என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கர்நாடகா அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை ஊக்குவிப்பதே மத்திய அரசும், நரேந்திர மோடியும் தான். தமிழகத்தில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகங்களை மக்கள் ஸ்தம்பிக்க செய்ய வேண்டும். இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் எப்போது கொந்தளிக்கிறார்களோ, அப்போது தான் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்தும் எண்ணம் மத்திய அரசுக்கு வரும்.

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மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு தமிழ்நாடு சட்ட சபையில் ஒருமனதாக தீர்மானம் கொண்டு வந்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனால், இது மட்டும் போதாது. அண்ணா, எப்படி மத்திய அரசை எதிர்த்து மக்கள் எழுச்சியை ஏற்படுத்தினாரோ, அதேபோல், ஒட்டுமொத்த மக்களும் இணைந்து போராட்டம் நடத்தி, மத்திய அரசை தமிழ்நாடு எதிர்க்கிறது என்பதை வெளிக்காட்ட வேண்டும்.

அப்போதுதான் மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை தடுக்க முடியும். தமிழகத்தின் கீழ் பகுதியில் அணை கட்டுவதற்கு அனுமதி பெற வேண்டும் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு உள்ளது. ஆனால், அதனை கர்நாடகா அரசு மதிக்காமல் செயல்படுகிறது. அதனை மத்திய அரசும் தடுக்காமல் தமிழகத்திற்கு நயவஞ்சகம் செய்து வருகிறது. இதனால் தான் தமிழகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி 'வில்லன்' என தெரிவித்தேன்" என கூறினார்.

TAGGED:

வைகோ
NARENDRA MODI
KARNATAKA
MEKEDATU
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