'பெரியார் சிலையை உடைக்க நினைத்தால் கையே இருக்காது' - வைகோ வார்னிங்!
‘இந்த அரசாங்கமே பெரியாருக்கு காணிக்கை’ என அறிஞர் அண்ணா சட்டமன்றத்தில் உரைத்தது இன்றும் மக்களின் மனதில் முத்திரையாக பதிந்துள்ளதாக வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : October 22, 2025 at 7:41 PM IST
வேலூர்: பெரியார் சிலையை உடைக்க வேண்டும் என நினைத்தாலே உன் கை துண்டாக்கப்படும் என வைகோ பகிரங்கமாக எச்சரித்துள்ளார்.
வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் (VIT), நாவலர் செழியன் அறக்கட்டளை மற்றும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழ் இலக்கிய மன்றம் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த "பேரறிஞர் அண்ணா மற்றும் தந்தை பெரியார் நினைவு சொற்பொழிவு" நிகழ்வு இன்று (அக்.22) நடைபெற்றது.
விஐடி பல்கலைக்கழக வேந்தர் விசுவநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், திராவிட கழக தலைவர் கி.வீரமணி, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய வைகோ, “இன்றைய காலக்கட்டத்தில் தொண்டர்களை எளிதாக தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது. ஆனால், அண்ணா காலத்தில் கடிதம் மூலமாகத்தான் தகவல்கள் பரிமாறப்பட்டன. உலக செய்திகளை கூட கடிதமாக அனுப்பியவர் அண்ணா. இயக்கத்தில் பிளவுகள் ஏற்பட்டபோதிலும், கொள்கை ஒரே மாதிரியானது.
பெரியார் கண்ட கனவுகளை அண்ணா கூறினார். அவற்றை சட்டங்களாக மாற்றியவர் கருணாநிதி. அந்த நேரத்தில் பெரியார் நூற்றாண்டு விழாவை நாடெங்கும் அவர் கொண்டாடினார். இப்போதும் இங்கு திராவிட ஆட்சிதான் நடக்கிறது. ஆனாலும், குள்ள நரிகளை போன்ற சனாதன சக்திகளும், இந்துத்துவா சக்திகளும் வெறியாட்டம் போடுகின்றனர். தமிழகத்தில் நுழைந்துவிட மனப்பால் குடிக்கிறார்கள்.
அதிலும் ஒருவர், 'பெரியார் சிலையை உடைப்பேன்' என்றே பகிரங்கமாக கூறுகிறார். நானும் அவருக்கு பகிரங்கமாகவே கூறுகிறேன். நாள், நேரம் குறித்துவிட்டு வா; நீ சொன்ன அதே நேரத்தில் உன் கை துண்டாக்கப்படும். அங்கு இந்த வைகோ இருப்பான். நான் சொன்னதை அப்படியே செய்வேன்.
திராவிட இயக்கம் என்பது பகுத்தறிவு மற்றும் சமூகநீதி அடிப்படையிலானது. முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணா, சட்டமன்றத்தில் ‘இந்த அரசாங்கமே பெரியாருக்கு காணிக்கை’ என உரைத்தது இன்றும் மக்களின் மனதில் முத்திரையாக பதிந்துள்ளது.
பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் ஆகியோர் விதைத்த விதைகளை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். சனாதன சக்திகள் தமிழகத்தில் ஊடுருவக் கூடாது என உறுதியேற்று, நமது மொழி, பண்பாடு, அடையாளங்களை காக்கும் பணியை தொடர வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.
முன்னதாக, திரிபுராவில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சி அகற்றப்பட்டு, பாஜக ஆட்சி அமைத்தது. அப்போது, அங்கிருந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் லெனினின் சிலையும் உடைக்கப்பட்டது. அதனை சுட்டிக்காட்டி பாஜக தலைவர்கள் சிலர் ‘இதேபோல தமிழ்நாட்டிலும் பெரியார் சிலைகள் உடைக்கப்படும்’ என பதிவிட்டு வந்தனர். அதற்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.