நடிகர் விஜய்க்கு வரும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறுமா? - வைகோ பிரத்யேக பேட்டி

தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அமைச்சரவை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 6:19 PM IST

திருநெல்வேலி: நடிகர் விஜய்க்கு வரும் கூட்டங்கள் அனைத்தும் ஓட்டாக மாறாது என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக இன்று திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்தார். அப்போது எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தல், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை உள்ளிட்டவை குறித்து வைகோ தனது கருத்துக்களை நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பிரத்யேகமாக பகிர்ந்து கொண்டார்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில் தேர்தல் களம் உங்கள் பார்வையில் எப்படி இருக்கிறது?

தமிழ்நாட்டில் ஆளுங்கட்சியான திமுக 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். திமுக கூட்டணி தான் வெற்றி பெற்று, தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும். எனவே கூட்டணி அமைச்சரவை என்ற பேச்சுக்கே அங்கு இடம் இருக்காது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திராவிட மாடல் ஆட்சியை மீண்டும் நடத்துவார். பிற மாநிலங்களில் முதலமைச்சரின் செல்வாக்கு அதிகரித்துள்ளது.

திமுக தனிப்பெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் கூட்டணியில் இருக்கும் சில கட்சிகள் ஆட்சியில், அதிகாரத்திலும் பங்கு வேண்டும் என கேட்கிறார்களே? இது குறித்து உங்கள் பார்வை என்ன?

ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஜனநாயக உரிமை உண்டு. எனவே அவர்களின் விருப்பத்தை கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது. என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இதுதொடர்பாக, ஒரு விமர்சனமும், கோரிக்கையும் நான் கூட்டணியில் வைக்கவில்லை. கூட்டணியில் அதற்குரிய மரியாதையுடன் இருக்கிறோம்.

மத்தியில் ஆளும் பாஜக தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார்களே இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக செயல்படுகிறார்களோ, அதைவிட நாங்கள் 100 மடங்கு தீவிரமாக எதிர்த்து அவர்களின் திட்டத்தை தகர்ப்போம். இது திராவிட இயக்கத்தைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவரின் கடமை.

திமுக கூட்டணியில் புதிய கட்சிகள் வருகிறது. இது கூட்டணிக்கு பலமாக அமையுமா?

ஏற்கனவே எங்கள் கூட்டணி பலமாக இருக்கிறது இது மேலும் பலத்தை சேர்க்கும்.

நீங்கள் அரசியலுக்கு வந்த காலகட்டங்களில் டீக்கடைகள் தான் அரசியல் பேசும் களமாக இருந்தது, ஆனால் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் அரசியல் பேசுகிறார்கள். அதில் சிலர் உங்களைப் போன்ற அரசியல்வாதிகளை தரக்குறைவாக விமர்சிக்கும் சூழலும் ஏற்படுகிறது இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

தீப்பெட்டியில் இருக்கும் தீக்குச்சியை வைத்து அகல் விளக்கும் ஏற்ற முடியும், சமையலுக்கும் பயன்படுத்த முடியும். ஏன் வீட்டையே கொளுத்தவும் முடியும். அதை நாம் பயன்படுத்துவதில் தான் இருக்கிறது. இது போன்று தான் சமூக வலைதளத்திலும், எதிர்மறையான விமர்சனங்களும், நேர்மறையான விமர்சனங்களும் வருகிறது.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாராட்டுவது கொஞ்சமாக இருந்தால், விமர்சிப்பது பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. அதில் நான் அதிக அளவு விமர்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். நான் அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை, கூட்டங்களுக்கும் தற்போது யாரும் அதிகம் வருவதில்லை. சமூக வலைதளங்களிலேயே செய்திகளை தெரிந்து கொள்கிறார்கள், யாரும் பேப்பரும் படிப்பதில்லை.

நடிகர் விஜயின் அரசியல் வருகை உங்கள் கூட்டணிக்கு சவாலாக அமையுமா?

அவருக்கு பெருமளவு கூட்டம் சேருகிறது, கலை உலகில் அவருக்கு இருக்கும் ரசிகர்கள் மற்றும் அவரை விரும்புவர்கள் கூட்டங்களுக்கு வருகிறார்கள். ஆனால் அந்த கூட்டங்கள் எல்லாம் வெற்றி பெறும் அளவுக்கு ஓட்டுக்களாக மாறாது என நான் நினைக்கிறேன்.

வைகோ என்றாலே போராட்ட குணம் கொண்டவராக பார்க்கப்படுகிறது, உங்களது போராட்டம் குணம் தற்போதும் நீடிக்கிறதா? இல்லை வயது அதற்கு தடையாக இருக்கிறதா?

என் உடலில் உயிர் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் வரை, அதே வேகத்துடன், அதே ஊக்கத்துடன், அதே வீர உணர்ச்சியிடனும் கடைசி வரை இருப்பேன். கடைசி வரை என்னால் அப்படி இருக்க முடியும் என நிரூபித்து கொண்டிருக்கிறேன்.

மீண்டும் நீங்கள் மாநிலங்களைத் தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு இருக்கிறதா?

இதை தீர்மானிக்க வேண்டியது திமுக தலைமை தான். நான் சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை.

புதிதாக அரசியலுக்கு வரும் இளைஞர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

”இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரும்போது அதிகம் படிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றை, தமிழ்நாட்டிலுள்ள இயக்கங்களின் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் தற்போது படிப்பு குறைந்துவிட்டது, நான் மாணவனாக இருந்த போது நிறைய ஏடுகள் வரும். நாங்கள் படிப்போம், இப்போது டிவி முன் அமர்ந்து செய்தியை பார்க்கிறார்கள். சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் செய்தியை தேடுகிறார்கள். ஆனால் புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் மிகவும் குறைந்து விட்டது.

திமுகவுடன் கூட்டணியில் இருக்கிறீர்கள், திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கு எதிரான ஒரு விஷயமும் நடைபெறவில்லை என நினைக்கிறீர்களா?

நான் இதுவரை ஒரு சொல் கூட திமுக அரசை விமர்சித்தது கிடையாது. திமுக தலைவர் சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறார். மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்காமல் வஞ்சகம் செய்தும் கூட இருப்பதை வைத்து சமாளித்து அனைத்து தரப்பினருக்கும் தேவையானவற்றை செய்து வருகிறார். அந்த பணிகளில் முதலமைச்சர் வெற்றி பெற்று வருகிறார் என்றார்.

