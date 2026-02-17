ETV Bharat / state

இடைக்கால பட்ஜெட் பிரமிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது - வைகோ

இடைக்கால பட்ஜெட் காதிலே பொன் ஆபரணம் சூட்டுகிற வேலை என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனத்திற்கு வைகோ பதில் தெரிவித்துள்ளார்.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 17, 2026 at 1:29 PM IST

1 Min Read
திருச்சி: தமிழ்நாட்டின் இடைக்கால பட்ஜெட் அனைவருக்கும் பிரமிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

திருவிடைமருதூரில் நடைபெறும் நிதியளிப்பு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு வருகை தந்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், ”தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் அனைவருக்கும் பிரமிப்பூட்டும் வகையில் உள்ளது. 36 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது என்று நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பட்ஜெட்டில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை அனைத்து தரப்பினரையும் கவரும் வகையிலும், பொருளாதாரத்தில் தமிழ்நாட்டை முதலிடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையிலும் உள்ளது. மேலும் இதுவரை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள திட்டங்களை சுட்டிக் காட்டி அடுத்து செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகளையும் அறிவித்துள்ளார்.

ஸ்டெர்லைட் ஆலை தொடங்கப்பட்ட நாளில் இருந்து அவற்றை நிறுத்த தொடர் போராட்டம் நடத்தினேன். அதன் காரணமாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை மூடப்பட்டது. இந்த சூழலில் பசுமை தாமிரம் என்ற பெயரில் தொழிற்சாலை தொடங்க அனில் அகர்வாவின் வேதாந்தா நிறுவனம் முயற்சி மேற்கொள்கிறது. மூடப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து இயந்திரங்கள் இன்னும் அகற்றப்படவில்லை.

மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழ்நிலையில் தூத்துக்குடி மாநகர சுற்றுவட்டார மக்களை கொண்டு வந்து மனு கொடுக்க செய்து எங்களுக்கு ஸ்டெர்லைட் வேண்டும் என்று சொல்ல வைத்திருக்கிறார். பொதுமக்கள் ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் வரக் கூடாது என்பதில் உறுதியாக உள்ளனர்” என்றார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேசிய வைகோ, “காங்கிரஸ், இண்டியா கூட்டணியில் நீடிக்குமா? நீடிக்காதா? என்ற கேள்வி தொடர்ந்து எழுப்பப்படுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ஓரிருவர் விமர்சனம் செய்து அறிக்கை கொடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. இந்தியா கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கும். திமுக தனிப்பெரும் கட்சியாக வெற்றி பெறும். கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி ஆரம்பித்த காலத்தில் இருந்தே இந்தப் போக்கு உள்ளது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தஞ்சாவூர், ஈரோடு, ராமநாதபுரத்தில் ரூ.285 கோடி மதிப்பில் புதிய அருங்காட்சியங்கள்: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

இடைக்கால பட்ஜெட் பொதுமக்களுக்கு காது குத்தும் வேலை என எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு, “இடைக்கால பட்ஜெட் காதிலே பொன் ஆபரணம் சூட்டுகிற வேலை, தமிழ்நாட்டின் கடன் சுமை ஒரு பொருட்டல்ல. இந்தியாவே கடனில் தான் உள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்துவார், மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆவார்” என தெரிவித்தார்.

