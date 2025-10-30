ETV Bharat / state

இளைஞர்கள் உள்ளத்தில் புயலை கிளப்பும் சீமான் முயற்சிகள் வெற்றி பெறட்டும் - வைகோ வாழ்த்து!

மனிதனை சாதி, மதம், இனம் எனப் பிரிக்காமல், குணத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிட வேண்டும் என்ற உண்மையான மனிதத்துவப் பாடத்தை உலகுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர் தேவர் என சீமான் கூறினார்.

தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய சீமான்
தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 30, 2025 at 5:20 PM IST

ராமநாதபுரம்: இளைஞர்கள் உள்ளத்தில் புயலை கிளப்பும் சீமானின் முயற்சிகள் வெற்றி பெறட்டும் என தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் சீமானை சந்தித்தபோது, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வாழ்த்தினார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன் கிராமத்தில் நடைபெற்ற முத்துராமலிங்க தேவரின் 118வது ஜெயந்தி மற்றும் 62வது குருபூஜை விழாவில் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு தேவரின் நினைவிடத்தில் மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பேசுகையில், "ஒரு மனிதன் பிறப்பது சாதாரணம்; ஆனால் ஒரு தலைவன் மறைவது வரலாறாக இருக்க வேண்டும். தன் வாழ்நாள் முழுவதும் பிறர் நலனுக்காக உழைத்து, சமத்துவத்தையும், தெய்வீக பண்புகளையும் தன்னுள் கொண்டவராக வாழ்ந்தவர் முத்துராமலிங்க தேவர். அவர் மனிதனை சாதி, மதம், இனம் எனப் பிரிக்காமல், குணத்தின் அடிப்படையில் மதிப்பிட வேண்டும் என்ற உண்மையான மனிதத்துவப் பாடத்தை உலகுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்,” என்றார்.

மேலும் அவர், "தேவரை வாக்கு இயந்திரமாக பயன்படுத்தாதீர்கள். உங்கள் அரசியல் தவறுகளை மறைக்க தேவரை தங்கக் கவசத்தால் மறைக்க வேண்டாம். தேவரின் வழி, சிந்தனை மற்றும் போராட்டம் வருங்கால தலைமுறைக்கு ஒரு ஒளிக்கதிராக உள்ளது. இன்று அவர் பிறந்தநாளில், அவரது கனவுகளை நிறைவேற்றும் உறுதியுடன் நாங்கள் இருக்கிறோம். இந்த நாட்டில் நிலவும் தீய ஆட்சி முறையையும், அரசியலையும் ஒழித்து நல்லாட்சியை மலரச் செய்வோம்,” என உறுதியளித்தார்.

மேலும் இந்நிகழ்வில் நாம் தமிழர் கட்சியின் நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்று மரியாதை செலுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: பசும்பொன்னுக்கு ஒரே காரில் சென்ற ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் - அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு!

சீமானை வாழ்த்திய வைகோ

முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திவிட்டு வெளியே வந்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, அங்கு சீமானை நேருக்கு நேர் சந்தித்தார். அப்போது இருவரும் இணைந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது வைகோ, "இளைஞர்கள் உள்ளத்தில் புயலை வீசி வரும் சீமானின் முயற்சிகள் வெற்றி பெறட்டும்” என வாழ்த்தினார்.

ஒருபக்கம் தேவர் ஜெயந்தி விழாவிற்கு ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் இருவரும் ஒரே காரில் வந்த நிலையில், சீமானும் வைகோவும் சந்தித்து கொண்டது தமிழ்நாடு அரசியலில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

