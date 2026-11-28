தஞ்சை பெரிய கோயிலில் தரிசனம் செய்த வைகோ; மேகதாது அணைக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்திலும் பங்கேற்பு
மேகதாதுவில் அணை கட்டப்பட்டால், மேட்டூருக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வராது என வைகோ தெரிவித்தார்.
Published : November 28, 2026 at 8:02 PM IST
தஞ்சாவூர்: மேகதாதுவில் அணை கட்டும் முயற்சிக்கு பிரதமர் மோடி ஆதரவாக உள்ளதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மேகதாதுவில் அணைகட்ட முயலும் கர்நாடக அரசையும் கண்டித்து மதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் தஞ்சாவூர் தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு நடைபெற்றது. இதற்காக தஞ்சாவூருக்கு வருகை தந்த வைகோ உலகப் பிரசித்தி பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலில் தரிசனம் செய்தார்.
தொடர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய வைகோ, "தஞ்சை தரணி பஞ்சப் பிரதேசமாக மாறவுள்ளது. மேகதாதுவில் அணை கட்டப்பட்டால், மேட்டூருக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வராது. பஞ்சமும், பசியும், பட்டினியும், வாட்டி வதைக்கும். எத்தியோப்பியாவை போல் எலும்பும் தோலுமாக உங்களது பேரக்குழந்தைகள் இருக்கும். இதுதான் நடக்கப் போகிறது. இதை எதிர்த்து தான் 14 வருடங்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணகிரியில் போராட்டம் நடத்தினேன்.
கர்நாடக மாநிலத்தில் பிஜேபி காலுன்ற செய்வதற்காக பிரதமர் மோடி இந்த துரோகத்தை செய்கிறார். கர்நாடக மாநிலத்தில் நிரந்தரமாக பிஜேபியை நிலைநாட்டுவதற்காக திட்டமிட்டு இந்த துரோகத்தை செய்கிறார். அணை கட்டுவது மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டிற்குள் வரும் தண்ணீரையும் எல்லா இடங்களிலும் தடுக்க திட்டமிட்டு விட்டார்கள். நமக்கு இருக்கக்கூடிய நீராதாரங்களையும் தடுக்க திட்டமிட்டு விட்டார்கள்.
நாங்கள் மூவேந்தர் பரம்பரை. மூன்று கடல்களை ஆண்டவர்கள். கீழ்த்திசை நாடுகளை எல்லாம் ஜெயித்தவர்கள் இந்த சோழ மண்டலத்து வீரர்கள். இது சோழ மண்டலம், ஆசியாவின் நெல் களஞ்சியம். அது இன்று போய்விட்டது. எல்லாம் பழங்காலம் ஆகிவிட்டது. இப்பொழுது நம் எதிர்காலம் சூனியமாகிவிட்டது.
இப்பொழுது நாம் போராடாவிட்டால் என்ன ஆகும்? கர்நாடகக்காரன் பயப்பட மாட்டான். டெல்லிக்காரனுக்கு பயம் வர வேண்டும். நாளைக்கு தமிழ்நாட்டில் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு டெல்லியை விட்டு உடைத்துக்கொண்டு போகிறோம் என்று தமிழர்கள் திரள்வார்கள். இந்த மண்ணின் மக்களுக்காக வாழ்கிறேன். செந்தமிழ் நாட்டை, பொன்னியின் செல்வனை எப்போது படித்தேனோ அன்றிலிருந்து இந்த செந்தமிழ் நாட்டை நான் காதலிக்கிறேன். இந்த மண்ணை காதலிக்கிறேன்.
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பகுத்தறிவாதியான நான் இன்று போய் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தின் மூலஸ்தானத்துக்கு போய், இடுப்பில் பட்டுத்துண்டை கட்டிக்கொண்டு கும்பிட்டேன். அது ராஜ ராஜ சோழன் கட்டிய கோயில். அந்த கோயிலில் போய் கும்பிடும் போது நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாள் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க என்று வாழ்த்திவிட்டு, தேவாரமும் திருவாசகமும் நமது சொத்துக்கள் என்று பாடிவிட்டு வந்தேன். நான் பெரியாரைப் பற்றியும் பேசுவேன். முக்கண் முதல்வனைப் பற்றியும் பேசுவேன். இவன் தான் வைகோ" எனத் தெரிவித்தார்.
இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் வைகோ உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் திருச்சி அய்யாகண்ணு, பி.ஆர்.பாண்டியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.