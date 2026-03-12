ETV Bharat / state

ஹிட்லர் மறுபிறவி எடுத்து வெள்ளை மாளிகையில் அமர்ந்துள்ளார்- வைகோ கடும் விமர்சனம்

திமுக கூட்டணியில் எந்தெந்த தொகுதிகளில் மதிமுக போட்டியிடும் என்பது குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும்; சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒருபோதும் நான் போட்டியிடமாட்டேன் என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளிக்கும் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 9:37 PM IST

திருப்பத்தூர்: ஹிட்லர் மறுபிறவி எடுத்து வெள்ளை மாளிகையில் அமர்ந்துள்ளார் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பை, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம், குனிச்சி பகுதியில் மதிமுக நிர்வாகி ராம்மூர்த்தி என்பவர் உயிரிழந்தார். அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க வந்த மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திருப்பத்தூரில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

நாடு முழுவதும் கியாஸ் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. கியாஸ் சிலிண்டர்கள் கிடைக்கவில்லை. மயானங்களில், இறந்தவர்களின் உடலை எரிக்கக் கூட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, தமிழக அரசு, மயானங்களில் சோலார் பேனல் அமைக்க வேண்டும்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடமாட்டேன்

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் மதிமுக எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது குறித்து பின்னர் அறிவிக்கப்படும். சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒருபோதும் நான் போட்டியிட மாட்டேன். நாடாளுமன்றத்தில் மன நிறைவுடன் பணியாற்றி 1,300 முறை பேசியிருக்கிறேன்.

திமுக சமூகநீதிக்கான இயக்கம். கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் சமூகநீதி கடைபிடிக்கப்படும். இத்தனை ஆண்டுகளில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானப் பணியில் 10 % வேலையை மட்டுமே செய்துள்ளார்கள். மற்ற மாநிலங்களில் 2 வருடங்களில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழகத்தை மட்டும் மத்திய அரசு வஞ்சிக்கிறது.

துத்துக்குடியில் மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் மிருகங்கள் காட்டில் இல்லாமல் வீடுகளில் இருப்பது தெளிவாகிறது. இதுவரை இல்லாத அளவில் கடுமையான சட்டத்தை கொண்டு வந்து குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும். எல்லா ஆட்சியிலும் இதுபோன்று நடந்துள்ளது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகளால் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளார்.

வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவிற்காக என்னால் முடிந்த அளவிற்கு பிரச்சாரம் செய்வேன். விஜய் இப்போது தான் அரசியலில் நுழைந்துள்ளார். அவர் தேவையற்ற பேச்சுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.

கடந்த சில தினங்களாக உலகம் முழுவதும் இந்திய நாட்டு மக்களும் அவதிக்குள்ளாகுவதற்கு மூலகாரணம் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தான். ஹிட்லர், உலகை அழிப்பேன் என்றார். அவருடைய மறுபிறவி எடுத்து வெள்ளை மாளிகையில் அமர்ந்துள்ளார் டிரம்ப். அவர் அதிபராக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர்.

பிரதமர் மோடியும் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷாவும் திமுகவை அழிப்போம் என்று பேசுகிறார்கள். எதிர்கட்சிகளை மிரட்டி அடியபணிய வைக்கும் பாஜகவிற்கு திமுக பற்றி பேச தகுதியில்லை. பிரதமர் மோடி குட்டிக் கரணம் போட்டாலும் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவால் ஆட்சியமைக்க முடியாது. திருச்சியில் அவரை வரவேற்கவே ஆள் இல்லை. ஏன் கைத்தட்டக்கூட ஆள் இல்லை என்றும் வைகோ கூறினார்.

