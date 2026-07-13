ETV Bharat / state

தவெக அரசுக்கு புகழ்பாடும் புலவராக வைகோ மாறிவிட்டார் - கிருஷ்ணசாமி

குதிரை பேரத்திற்கு முற்றுபுள்ளி வைக்கும் வகையில் கட்சித் தாவல் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று கிருஷ்ணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி பேட்டி
புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 4:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெக அரசுக்கு புகழ்பாடும் புலவராக வைகோ மாறிவிட்டார் என்று புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அக்கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, "தமிழ்நாட்டில் ராஜினாமா செய்த சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது என முக்கிய கோரிக்கையாக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தெரிவிக்கிறோம். குதிரை பேரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்றால் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், கட்சிகளின் மூத்த தலைவர்கள், பிரதமரையும், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தையும் சந்திக்க வேண்டும்.

குதிரை பேரத்திற்கு முற்றுபுள்ளி வைக்க கட்சித் தாவல் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர வேண்டும். இதற்கான நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வர ஒன்றிய அரசு முயற்சிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் கேமிங்க் அதிகமாக இருக்கிறது. அதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேகதாது அணை பிரச்சனையில் தமிழ்நாடு அரசு மெத்தனப்போக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. அரசியல் காரணத்திற்காக தவெக அரசு தமிழ்நாட்டின் உரிமையை காம்ப்ரமைஸ் செய்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் மதுபோதை இல்லாத வகையில் அக்டோபர் 02-ஆம் தேதி சென்னையில் மிகப்பெரிய மாரத்தான் நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம். அரசியல் சார்பு இல்லாமல் இந்த மாரத்தான் நடைபெறும்.

கேபினட் ஆலோசனைக் கூட்டம் மற்றும் தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் விஷ்ணு கலந்து கொள்வது எந்த வகையில் நியாயம்? மோசமான நிலையில் தமிழ்நாடு சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.

மாற்றத்தைக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்துள்ளார் முதலமைச்சர் விஜய். விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், வணிகர்கள் பிரச்சனைகளை செவி கொடுத்து கேட்கவில்லை. யாரெல்லாம் பிரபலமாக இருக்கிறார்களோ, அவர்களை மட்டுமே தமிழ்நாடு முதலமைச்சரைப் பார்க்கும் நிலையில்தான் தற்போது தமிழ்நாடு அரசு உள்ளது. தவெக அரசுக்கு புகழ்பாடும் புலவராக வைகோ மாறிவிட்டார்" என்று விமர்சித்தார்.

குதிரை பேரம் தொடர்பாக நேற்று (ஜூலை 12) சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரை புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி நேரில் சந்தித்து மனு அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க: தரையிறங்கியபோது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் மோதிய பறவை - சென்னை விமான நிலையத்தில் பரபரப்பு

TAGGED:

கிருஷ்ணசாமி விமர்சனம்
புகழ்பாடும் புலவராக வைகோ
PUTHIYA TAMILAGAM PARTY
CHENNAI
TVK GOVERNMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.