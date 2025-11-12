ETV Bharat / state

''ஜனவரி 2-ல் சமத்துவ நடைபயணத்தை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைப்பார்'' - வைகோ!

அறிவாலயம் என்பது, அண்ணா திமுகவில் இருந்து வரக் கூடியவர்களுக்கு அன்பு சரணாலயமாக மாறி இருக்கிறது என்று மருது அழகுராஜ் தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த வைகோ
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வரும் ஜனவரி 2 ஆம் தேதி மேற்கொள்ள இருக்கும் சமத்துவ நடைபயணத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைப்பார் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார்.

சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ இன்று மாலை சந்தித்து பேசினார்.

இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ கூறுகையில், ''பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களை சீர்கெடுக்கும் மது மற்றும் போதை பொருட்களில் இருந்து தடுப்பதற்கான சமத்துவ நடைபயணம் வரும் ஜனவரி 2 ஆம் தேதி திருச்சி மாநகரில் தொடங்க உள்ளேன். வருகின்ற 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறவும் ஒவ்வொரு கிராமமாக சென்று மக்களை சந்திக்க உள்ளேன்.

மேலும், திருச்சியில் தொடங்கும் சமத்துவ நடை பயணத்தின் போது, ஜனவரி 12 ஆம் தேதி வரை ஒவ்வொரு கிராமமாக சென்று மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளை சந்தித்திக்க உள்ளேன். திருச்சியில் தொடங்கப்படும் சமத்துவ நடைபயணத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைப்பார்.

மதுரையில் முடியும் இந்த நடைபயண நிறைவு நிகழ்வில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் செல்வபெருந்தகை, சிபிஐ, சிபிஎம் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த தலைவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள். இது என்னுடைய 9 வது நடைபயணம்'' என்று வைகோ கூறினார்.

ஆதரவாளர்களுடன் மருது அழகுராஜ்
ஆதரவாளர்களுடன் மருது அழகுராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனைத் தொடர்ந்து அண்ணா அறிவாலயத்தில் அதிமுக, அமுமுக, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அணிகளில் இருந்து அவரது ஆதரவாளர்கள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் இணைந்தனர்.

கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரியகருப்பன் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''அதிமுக, அமமுக உட்பட பல்வேறு அணிகளில் இருந்தவர்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பிரநிதிகள், கட்சிகளின் முக்கியப் பொறுப்பில் உள்ள 500-க்கும் மேற்பட்டோர் திமுகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டனர்.

திமுக வலுவாகவும் மக்கள் செல்வாக்குடன் உள்ள நிலையில் மேலும் வலுசேர்க்கும் விதமாக திமுகவில் இணைந்துள்ளனர். முதலமைச்சரின் கரத்தை வலுப்படுத்தக் கூடிய விதமாக நல்ல உணர்வோடு, நல்ல முடிவெடுத்து வந்துள்ளனர்'' என்று அமைச்சர் பெரியகருப்பன் கூறினார்.

திமுக செய்தி தொடர்பு துணை தலைவர் மருது அழகுராஜ் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''கடந்த இரு மாதங்களுக்கு முன்பாக என்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டேன். இதையடுத்து என்னுடைய ஆதரவாளர்கள், என்னுடன் பயணிப்பவர்களும் திமுகவில் இணைய வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். இந்நிலையில் தான் முதலமைச்சரின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைந்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: ''தகாத உறவில் இருந்த பெண்ணுக்கு வெட்டு'' - மருத்துவமனையில் சேர்த்து விட்டு போலீசில் சரணடைந்த இளைஞர்!

அனைத்து கட்சிகளில் இருந்து துரத்தி அடிக்கப்படுவர்கள், புறக்கணிக்கப்படுவர்கள் மற்றும் அபகரிப்பு அரசியலை மேற்கொள்பவர்களிடம் இருந்து தப்பி வரக் கூடியவர்களுக்கு எல்லாம் தாயுமானவராக முதலமைச்சர் இருக்கிறார். அறிவாலயம் என்பது, அண்ணா திமுகவில் இருந்து வரக் கூடியவர்களுக்கு அன்பு சரணாலயமாக மாறி இருக்கிறது'' என்று மருது அழகுராஜ் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

MDMK GENERAL SECRETARY
சமத்துவ நடைபயணம்
வைகோ
மதிமுக பொதுச்செயலாளர்
VAIKO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

அழிந்துவரும் சோழவந்தான் வெற்றிலை விவசாயம் - அரசின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருக்கும் விவசாயிகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.