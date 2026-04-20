மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா பெண்களை ஏமாற்றும் நயவஞ்சக செயல்: நெல்லையில் சீறிய வைகோ

ஒரு இயக்கத்தை தோற்கடிப்போம் என்று சொல்லலாம். ஆனால், 75 ஆண்டுகால வரலாறும், தியாகமும் கொண்ட திமுக என்கிற பேரியக்கத்தை அழிப்போம் என்று சொல்ல உங்களுக்கு என்ன தகுதி உள்ளது? என வைகோ ஆவேசமாக கேள்வியெழுப்பினார்.

பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்யும் வைகோ
பாளையங்கோட்டை தொகுதியில் பிரச்சாரம் செய்யும் வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 20, 2026 at 10:20 AM IST

திருநெல்வேலி: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு நிறைவேற்ற துடித்த மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா, பெண்களை ஏமாற்றும் நயவஞ்ச செயல் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்தார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் அப்துல் வஹாப்பை ஆதரித்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மேலப்பாளையத்தில் பரப்புரையில் ஈடுபட்டார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில், "நாடாளுமன்றத்தில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவிற்கு திமுக ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்ற தவறான தகவல்களை பாஜக உள்ளிட்ட சில கட்சிகள் பரப்பி வருகின்றன. ஆனால் உண்மை என்ன என்பதை மக்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

தொகுதி மறு வரையறை என்கிற மிக மோசமான ஒரு மசோதாவை மத்திய பாஜக அரசு கொண்டு வர முயன்றது. இது தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களை வஞ்சிக்கும் திட்டம்.

மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகளை தீர்மானிக்கும் தொகுதி மறு வரையறை மசோதா மட்டும் நிறைவேறி இருந்தால், தமிழ்நாடு கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்திருக்கும்.

உத்தர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், பீகார் ஆகிய கங்கை நதி பகுதியில் இருப்பவர்களின் வாக்குகளை மட்டுமே வைத்து, மத்தியில் ஆட்சியில் அமைத்து விடுவார்கள். நம்முடைய (தென் மாநிலங்கள்) ஆதரவு அவர்களுக்கு தேவை இல்லாமல் போயிருக்கும். இது தமிழ்நாட்டை கடுமையாக பாதிக்கும்.

இந்த காரணத்துக்காகத்தான் தொகுதி மறு வரையறை மசோதாவை எதிர்க்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கறுப்பு கொடி போராட்டத்தை அறிவித்தார்.

நேர்மையானவராக இருந்திருந்தால், தொகுதி மறு வரையறை மசோதாவை மட்டும் பிரதமர் மோடி தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், வஞ்சக நோக்கத்தோடு மகளிருக்கு இட ஒதுக்கீடு என்கிற மசோதாவை அதில் ஏன் இணைத்தீர்கள்?

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கொண்டு வந்திருக்க வேண்டிய மசோதா. அதை தனியாக தான் கொண்டு வந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் (மத்திய அரசு) நயவஞ்சகமாக தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுடன் சேர்த்து கொண்டு வந்ததால்தான், எதிர்க்கட்சிகள் இதனை தோற்கடித்தன.

இதன் மூலம் பிரதமர் மோடி முகத்தில் கரி பூசப்பட்டு விட்டது. மு.க. ஸ்டாலின் உயர்த்திய கருப்பு கொடி வெற்றி கொடி ஆகிவிட்டது. மகளிர் இட ஒதுக்கீட்டுக்கு யாரும் எதிரி இல்லை. 33% இட ஒதுக்கீட்டை உடனடியாக அமல்படுத்தாமல், இன்னும் பல ஆண்டுகள் தள்ளிப்போடும் வகையில் நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமித் ஷா தமிழகம் வரும்போதெல்லாம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தையும், திராவிட இயக்கத்தையும் வேரோடு அகற்றுவோம் என்று பேசி வருகிறார். ஒரு இயக்கத்தை தேர்தலில் தோற்கடிப்போம் என்று சொல்வது உங்கள் உரிமை.

ஆனால், 75 ஆண்டுகால வரலாறும், தியாகமும் கொண்ட ஒரு பேரியக்கத்தை அழிப்போம் என்று சொல்ல உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் போன்ற தலைவர்கள் ரத்தம் சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் இது.

இந்த மண்ணில் திராவிட இயக்கத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது .தமிழகம் என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்ட நாடு. இங்கு மதவாத சக்திகளுக்கு இடமில்லை. தமிழ் மொழியையும், தமிழகத்தின் உரிமைகளையும் காக்க ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சி தொடர வேண்டும் என வைகோ பேசினார்.

