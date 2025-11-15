Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

''மனப்பால் குடிக்கலாம்... கனவு கோட்டைகளை கட்டலாம்... ஆனால் ஒன்றும் நடக்காது'' வைகோ பேட்டி!

ராகுல் காந்தி சக்தியை மீறி மக்களை சந்தித்தார். அவரின் கடமையை செய்தார். அவர் இதற்கெல்லாம் சோர்ந்து போகும் நபர் அல்ல. இன்னும் சுறுசுறுப்பாக அவர் வேலை செய்வார். எஸ்ஐஆர் மிகப்பெரிய ஃபிராடு வேலை

செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ
செய்தியாளர்களை சந்தித்த வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பீகார் மாநில தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்து, தமிழ்நாட்டிலும் வெற்றி பெறலாம் என்று கனவு கோட்டை கட்டலாம். ஆனால் ஒன்றும் நடக்காது என்று வைகோ கூறினார்.

சென்னை, விமான நிலையத்தில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், ''பீகார் சட்ட மன்றத்தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று சுயேட்சை வேட்பாளர்கள். ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் பீகாரில் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அதிகப்படியாக நின்று கணிசமான வாக்குகளை பெற்று விடுவார்கள். இந்த முறை அந்த வாக்குகளில் பெரும்பாலானவை பாஜக கூட்டணிக்கு சென்றுவிட்டன. இதனால் தான் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இந்தியா கூட்டணி சரிவும் பெற்று இருக்கிறது.

எப்படி இருந்தாலும், வெற்றி பெற்றவர்களை பாராட்டுவது தான் அரசியலில் ஆரோக்கியமானது. நிதிஷ் குமார் மிக மிக நெருங்கிய நண்பர். ரயில்வே அமைச்சராக இருந்த போது எனது இல்லத்திற்கு 3 முறை வந்து உணவு அருந்தியுள்ளார். நாடாளுமன்ற விவாதத்தின் போது, ''இந்த விவாதத்தில் ஹீரோ வைகோ'' என என்னை குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்போது பீகார் மாநிலத்தில் தனது செல்வாக்கை நிதிஷ் குமார் தக்க வைத்து கொண்டார்.

ஆனால் இதே நிலை இந்தியாவில் அனைத்து இடங்களிலும் பிரதிபலிக்கும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்தத் தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்து தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை எதிர்க்கின்ற கூட்டணி கட்சிகள் நாமும் வெற்றி பெற்று விடலாம் என மனப்பால் குடிக்கலாம். கனவு கோட்டைகளை கட்டலாம். ஆனால் ஒன்றும் நடக்காது.

தமிழகத்தில் திராவிட மாடல் நல்லாட்சி நடத்தி வரும் என் சகோதரர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும். தனி மெஜாரிட்டி திமுகவிற்கு கிடைக்கும். இதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும், ஐயமும் எங்களுக்கு இல்லை.

ராகுல் காந்தி சக்தியை மீறி மக்களை சந்தித்தார். அவரின் கடமையை செய்தார். அவர் இதற்கெல்லாம் சோர்ந்து போகும் நபர் அல்ல. இன்னும் சுறுசுறுப்பாக அவர் வேலை செய்வார். எஸ்.ஐ.ஆர் மிகப்பெரிய ஃபிராடு வேலை'' என்று கூறினார்.

''பீகார் தேர்தலில் வெற்றியை பார்க்க வேண்டியவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள்'' - கமல்ஹாசன்!

இதேப்போல் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது கமல்ஹாசன் கூறுகையில், ''பீகார் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றியை பார்க்க வேண்டியவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள். நாம் அது நேர்மையாக வந்ததாக என்று தான் பார்க்க வேண்டும். அது மாபெரும் வெற்றி தான். வெற்றியாளர்களின் சந்தோஷம் அது. அதில் நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறதா என்று தான் நாம் ஆராய வேண்டும்.

எஸ்ஐஆர் குறித்து அனைவருக்கும் புரிய வைக்க வேண்டும். என்னால் முடிந்தவரை நான் செய்கிறேன். நீங்களும் சேர்ந்து அதற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது தான் எனது தாழ்மையான வேண்டுகோள்

இதையும் படிங்க: கல் குவாரி லாரிகளை சிறைபிடித்து மக்கள் போராட்டம்; 'விவசாயம், நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு' என குற்றச்சாட்டு!

நானும், ரஜினிகாந்த்தும் இணைந்து நடிப்பதற்கு இன்னொரு கதையை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது எனது தயாரிப்பில் அவர் மட்டும் நடிக்கிறார். எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்.'' என்று கூறினார்.

TAGGED:

BJP ALLIANCE
BIHAR STATE ELECTION RESULTS 2025
வைகோ
பாஜக கூட்டணி
VAIKO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.