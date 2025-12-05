விஜய்யின் மனக்கோட்டை மண் கோட்டையாக மாறும் - தவெகவை விமர்சித்த வைகோ
தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, சாதி மோதல் தடுப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வரும் ஜன.2 முதல் 12ஆம் தேதி திருச்சி முதல் மதுரை வரை வைகோ சமத்துவ நடை பயணம் மேற்கொள்கிறார்.
Published : December 5, 2025 at 7:19 PM IST
சென்னை: எம்ஜிஆரை உதாரணமாக காட்டி மற்றவர்கள் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்றும், அவர்களது மனக்கோட்டை மண் கோட்டையாக மாறும் என்றும் வைகோ கூறியுள்ளார்.
எழும்பூரில் உள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, “போதைப்பொருள் ஒழிப்பு, சாதி மோதல் தடுப்பு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி என்னுடைய தலைமையில் ஜன.2 முதல் 12ஆம் தேதி வரை 11 நாட்கள் 190 கி.மீ. திருச்சி முதல் மதுரை வரை சமத்துவ நடைபயணம் நடக்கிறது.
சமத்துவ நடைபயணம் என்பதால் இந்துக்கள் வழிபடும் திருக்கோயில், கிறிஸ்தவர்கள் தேவாலயம், இஸ்லாமியர்கள் வழிபடும் மசூதி, சீக்கியர்கள் வழிபடும் கோயில்கள், குருத்வாராக்கள் அடங்கிய சின்னங்கள் ஆகியவை பொருந்திய சிவப்பு, மஞ்சள் நிற கொடியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எனக்கு வழங்கி திருச்சியில் நடைபயணத்தை தொடங்கி வைப்பதாக தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்வில், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியின் தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். மதுரையில் நடக்கும் நிறைவு நிகழ்வில் வைரமுத்து பங்கேற்பதாக தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்கள் புழக்கம் குறித்து பேசிய வைகோ, “மது, போதைப்பொருட்களால் தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களும், பெண்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கல்லூரிகளில் சாதி சங்கங்களால் மாணவர்கள் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது. இவற்றை பள்ளி, கல்லூரி ஆசிரியர்கள், முதல்வர்கள் தடுக்க வேண்டும். பெற்றோரும் தங்கள் பிள்ளைகளை கண்டிக்க வேண்டும். மது, போதையை ஒழிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து கேட்ட போது, “திருப்பரங்குன்றத்தில் இல்லாத பிரச்சனைகளை இந்துத்துவா அமைப்புகள் ஏற்படுத்துகிறது. இதன் மூலம் சமய மோதல்களை ஏற்படுத்த திட்டமிடுகிறார்கள். இத்தனை நாட்களாக இதுபோன்ற பிரச்சனை திருப்பரங்குன்றத்தில் ஏற்படவில்லை, வடநாட்டில் ராமர் கோயிலை வைத்து பாஜக எப்படி பிரச்சனை செய்ததோ, அதேபோல் தமிழ்நாட்டில் சமய மோதலை ஏற்படுத்தி தேர்தலில் வெற்றி பெற பார்க்கிறது. தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு, இந்து ஆலயங்களை சிறப்பாக பராமரித்து வருகிறது. மக்களுக்கு செய்ய வேண்டியதை திமுக அரசு மிக சிறப்பாக செய்து வருகிறது” என்றார்.
தவெகவை விமர்சித்து பேசிய வைகோ, “எம்ஜிஆரை உதாரணமாக சொல்லி மற்றவர்கள் ஆட்சிக்கு வர முடியாது, அவர்கள் மனக்கோட்டை மண் கோட்டையாக மாறும்” என்றார். சட்டமன்ற தேர்தல் தொகுதி உடன்பாடு குறித்து கேட்ட போது, “திமுக கூட்டணியில் நாங்கள் எத்தனை தொகுதிகள் கேட்போம் என்று நாங்கள் இதுவரை சொல்லவில்லை. தேர்தல் வரும் போது தொகுதி உடன்பாடு குறித்து பேசுவோம், இத்தனை தொகுதி வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை.
12 தொகுதி மதிமுக கேட்கிறது என்று ஒரு நாளிதழில் வருகிறது. நாங்கள் அப்படி கேட்கவில்லை, நாங்கள் மறைமுகமாக கூட திமுகவை விமர்சிக்கவில்லை, கூட்டணி தர்மத்தை நாங்கள் கடைபிடிப்போம். அப்படி கருத்து சொல்ல வேண்டுமென்றால் முதலமைச்சரை நேரடியாக சந்தித்து நான் கருத்து கூறுவேன், அவரும் என்னுடைய கருத்தை கேட்பார்” எனக் கூறினார்.