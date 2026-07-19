ஆக.4 இல் வைகோ நூல் வெளியீட்டு விழா; ராகுல் காந்தி வெளியிட முதல் பிரதியை பெறுகிறார் முதல்வர் விஜய்
இவ்விழாவில் காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, தேசிய மாநாட்டு கட்சித் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா, சரத் பவார், அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட தேசிய அரசியல் தலைவர்கள் பங்கேற்கவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : July 19, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவின் நாடாளுமன்ற உரை தொகுப்பு புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் தமிழக முதல்வர் விஜய், ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழக (மதிமுக) பொதுச் செயலாளர் வைகோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினாராக பல ஆண்டுகள் பதவி வகித்துள்ளார். அவரது நாடாளுமன்ற அனுபவங்கள், பணிகள், நாடாளுமன்றத்தில் அவர் ஆற்றிய உரைகளை தொகுத்து எழுதப்பட்டுள்ள (vaiko in Parliament) நூல் வெளியீட்டு விழா, ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி புது டெல்லியில் நடைபெற உள்ளது.
இந்த விழாவில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி நூலை வெளியிடுகிறார். அதன் முதல் பிரதியை தமிழக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பெற்றுக்கொள்கிறார். இவ்விழாவில் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, தேசிய மாநாட்டு கட்சித் தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா, முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், முன்னாள் துணைக் குடியரசுத் தலைவர் ஜகதீப் தன்கர், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சரத் பவார், சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் உள்ளிட்ட தேசிய அரசியல் தலைவர்களுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
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தமிழகத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் ஆகியோரும் பங்கேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.மேலும், இலங்கை அமைச்சர் செந்தில் தொண்டமான் உள்ளிட்ட இலங்கைத் தமிழர் பிரதிநிதிகளுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மதிமுக வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்குமாறு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜயை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நேரில் சந்தித்து சில நாட்களுக்கு முன்பு அழைப்பு விடுத்தார். மேலும், தேசிய அளவிலான முக்கிய தலைவர்களுக்கும் நேரில் அழைப்பிதழ் வழங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், பல்வேறு தேசிய மற்றும் மாநில அரசியல் தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்கும் முக்கிய அரசியல் நிகழ்வாக இந்த நூல் வெளியீட்டு விழா அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்காக ஆகஸ்ட் 4-ஆம் தேதி டெல்லி செல்லும் முதலமைச்சர் விஜய், அங்கு தமிழகத்துக்கு தேவையான பல்வேறு கோரிக்கைகளை, மத்திய அமைச்சர்களை சந்தித்து மீண்டும் வலியுறுத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.