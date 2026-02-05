ETV Bharat / state

விடுதலை புலிகள் அமைப்பு மீதான தடையை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வாதாடிய வைகோ

இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு எதிராக ஐநா சபை 190 பக்கங்கள் அடங்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டது. ஹிட்லர் கூட செய்ய துணியாத படுகொலையை தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கை அரசு செய்தது என வைகோ கூறினார்.

நீதிமன்றத்தில் வாதாடிவிட்டு வெளியே வந்த வைகோ
நீதிமன்றத்தில் வாதாடிவிட்டு வெளியே வந்த வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 5, 2026 at 5:11 PM IST

சென்னை: விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் மீதான தடையை எதிர்த்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதாடினார். இதையடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணையை பிப்ரவரி 16-ஆம் தேதிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்துள்ளது.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் சென்னையை அடுத்த ஶ்ரீபெரும்புதூரில் மனித வெடிகுண்டு தாக்குதல் மூலமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதன் தொடர்ச்சியாக, விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தை பயங்கரவாத இயக்கமாக அறிவித்த மத்திய அரசு அதற்கு தடையும் விதித்தது.

இந்த தடையானது, 1991ம் ஆண்டு முதல் 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நீட்டிக்கப்பட்டு வந்தது. அதாவது, விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் மீதான தடை குறித்து டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு தீர்ப்பாயத்தை அமைக்கும். அந்த தீர்ப்பாயம் தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் விடுதலைப் புலிகளால் நாட்டுக்கு அச்சுறுத்தல் உள்ளதா? இல்லையா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்.

அந்த அறிக்கையை ஏற்று, இந்த தடை இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நீட்டிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த சூழலில், கடந்த 2012ம் ஆண்டு முதல் இந்த தடையானது இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை என்பதற்கு பதிலாக, 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை என மத்திய அரசு நீட்டித்தது. இது, அந்த சமயத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியது.

இந்நிலையில், விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. .கடந்த 2013ம் ஆண்டு தொடரப்பட்டு நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கானது, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், மும்மினேனி சுதிர் குமார் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (பிப்.5) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ நேரில் ஆஜரானார். மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இந்த வழக்கை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார். அதை ஏற்ற நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை வரும் பிப் 16ம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, நீதிமன்ற வளாகத்தில் வைகோ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து, தீர்ப்பாயத்தில் தொடர்ந்து வாதத்தை முன்வைத்து வருகிறேன். இந்திய அரசு விதித்த இந்த தடை தவறானது.

தங்கள் அமைப்பில் தமிழகத்தில் உள்ளவர்களை சேர்க்க வேண்டும் என விடுதலை புலிகள் அமைப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றியதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. ஆதாரம் இல்லாமலேயே 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தடை உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டு வந்தது.

பின்னர், 2012-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, இந்த தடை உத்தரவு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின்படி, அடக்குமுறைக்கு எதிராக தார்மீகரீதியில் ஆயுதம் ஏந்தி போரிடலாம் என்ற அடிப்படையில் விடுதலை புலிகள் போராடினர்.

இலங்கையில் நடந்த இனப்படுகொலைக்கு எதிராக ஐக்கிய நாடுகள் சபை 190 பக்கங்கள் அடங்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டது. ஹிட்லர் கூட செய்யாத படுகொலையை தமிழர்களுக்கு எதிராக இலங்கை அரசு செய்தது. விடுதலை புலிகள் அமைப்பு விடுதலைக்காக போராடவில்லை. அந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்த தமிழ் மக்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்றுதான் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு கோரியது.

சுதந்திரத்துக்காக போராடிய அமைப்பின் மீது தடை விதிப்பது தேவையற்றது. எனது தலைமையில் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவாக 5-ம் கட்ட போராட்டம் நடைபெறும். தமிழ் ஈழம் கோரிக்கை தற்போதும் உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது. இனப்படுகொலை தொடர்பாக ஈழ பிரளயம் என்ற பெயரில் புத்தகம் ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகு வெளியிடப்படும்" என வைகோ தெரிவித்தார்.

