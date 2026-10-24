வைகோ நேரடி அட்டாக்: தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு திமுகதான் பொறுப்பு
"தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கின்றன. இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்கள் முந்தைய ஆட்சிகளிலும் நடைபெற்றுள்ளன" என வைகோ கூறினார்.
Published : October 24, 2026 at 4:44 PM IST
மதுரை: எஸ்ஐஆர் மூலமாக தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு திமுகதான் முழு பொறுப்பு என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மதுரைக்கு வருகை தந்த வைகோ அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு நேர்மையான ஆட்சியை நடத்தி வருகிறது. முந்தைய ஆட்சிகளில் எளிதாக அரசியல் அதிகார மையங்களை அணுகிய ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தினரால், தற்போது விஜய்யை அணுக முடியவில்லை. இதுவே தற்போதைய ஆட்சியின் நேர்மைக்கு சான்று.
'லஞ்சம் ஒழிந்துவிட்டது'
அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்சம் கொடுத்தால்தான் காரியங்கள் நடைபெறும் என்ற நிலை மாறியுள்ளது. பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்துக்கு நான் சென்று வந்தபோது இதனை நேரடியாக உணர்ந்தேன். தலைமைச் செயலகத்தை பட்டினப்பாக்கத்தில் அமைக்கும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று நான் ஏற்கனவே கூறியுள்ளேன். தற்போது அதுகுறித்து மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.
'திமுகதான் பொறுப்பு'
எஸ்ஐஆர் மூலமாக நாடு முழுவதும் சுமார் 13.30 கோடி பேர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்கள். தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் இத்தனை பேர் நீக்கப்பட்டதற்கு திமுகதான் முழுப் பொறுப்பை ஏற்க வேண்டும். எஸ்ஐஆர் திருத்தப் பணிகளின்போது, வாக்குச்சாவடி வாரியாக வாக்காளர்களை நீக்கும் பணிகளில் திமுகவினர் ஈடுபட்டனர்.
'பெரிய வெற்றி கிடைத்திருக்கும்'
கொளத்தூரில் அமைச்சர் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் வார்டு வாரியாகவும், வாக்குச்சாவடி வாரியாகவும் இந்த பணிகளில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், இப்போது எஸ்ஐஆர் காரணமாகவே தாங்கள் தோற்றுவிட்டதாக திமுகவினர் கூறி வருகின்றனர். இதில் உண்மை கிடையாது. ஒருவேளை எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை இல்லாமல் இருந்திருந்தால் தவெக மேலும் 30 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும். தற்போது தவெக அரசை எப்படியாவது கவிழ்க்க வேண்டும் என திமுகவில் ஒருதரப்பினர் நினைக்கின்றனர்.
சட்டம்-ஒழுங்கு
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிக்கின்றன. இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்கள் முந்தைய ஆட்சிகளிலும் நடைபெற்றுள்ளன. செஞ்சியில் காணாமல் போன சிறுமி தொடர்பான விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் உடனடியாக முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். சிறுமியை கண்டுபிடிக்காததற்கு அரசை மட்டும் குற்றம்சாட்டுவது சரியல்ல.
தவெக கூட்டணியில் நாங்கள் இருக்கிறோம். அதேநேரத்தில், அரசு தவறான முடிவுகளை எடுத்தால் அதை சுட்டிக்காட்ட தயங்க மாட்டேன். கொள்கை அடிப்படையில்தான் நாங்கள் கூட்டணிகளை அமைத்திருக்கிறோம்" என வைகோ கூறினார்.