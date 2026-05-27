திருநாகேஸ்வரம் ராகு பகவான் கோயிலில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்ற திருக்கல்யாணம்

Published : May 27, 2026 at 10:45 PM IST

தஞ்சாவூர்: வைகாசி விசாகப் பெருவிழாவின் ஏழாம் நாளான இன்றிரவு திருநாகேஸ்வரத்தில் உள்ள நாகநாத சுவாமி கோயிலில் திருக்கல்யாண வைபவம் வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது.

நவக்கிரக ஸ்தலங்களில் இராகு பகவானுக்குரிய பரிகார தலமாக போற்றப்படுவது கும்பகோணம் அருகேயுள்ள ஸ்ரீபிறையணியம்மன் சமேத ஸ்ரீநாகநாதசுவாமி திருக்கோயிலாகும். இங்கே இராகு பகவான் நிருதி மூலையில் தனி சன்னதி கொண்டு நாகவள்ளி மற்றும் நாகக்கன்னி ஆகிய இரு மனைவியருடன் மங்கல ராகுவாக அருள்பாலிக்கிறார்.

இத்தகைய சிறப்பு பெற்ற தலத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகாசி விசாகப் பெருவிழா 11 நாட்களுக்கு சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். அதுபோல இந்த ஆண்டும் வைகாசி விசாகப் பெருவிழா, கடந்த 21ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. அன்று முதல் நாள்தோறும், சூரிய பிரபை, சந்திர பிரபை, சேஷ, கிளி, பூதம், பூதகி, கைலாச வாகனம், தன்னை தானே பூஜித்தல், வெள்ளி ரிஷபம், யானை, அன்னபட்சி, குதிரை, சிம்மம் என பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி திருவீதியுலா நடைபெற்று வருகிறது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக, வைகாசி விசாகப் பெருவிழாவின் ஏழாம் நாளான இன்றிரவு சுவாமி மற்றும் அம்பாள் புத்தம் புது பட்டாடைகள், அழகிய ஆபரணங்கள், விதவிதமான மலர் மாலைகள் சூடி, திருக்கோயில் முன் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். அதைத் தொடர்ந்து, சீர்வரிசை சமர்பித்தல், மாலை மாற்றுதல், கங்கணம் கட்டுதல், பூணூல் அணிவித்தல், நலுங்கு வைத்தல் ஆகியவை நடைபெற்ற பிறகு விசேஷ அக்னி யாகம் வளர்த்து, நாதஸ்வர மேள தாள மங்கல வாத்தியங்கள் முழங்க, சிவாச்சாரியார்கள் வேத மந்திரங்கள் ஜபிக்க, சுவாமி மற்றும் அம்பாளுக்கு தனித்தனியே பிரவாரம் கூறிய பிறகு, மாங்கல்ய தாரணம் பூட்ட, திருக்கல்யாண வைபவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது. பின்னர், பஞ்சார்த்தி மற்றும் கோபுர ஆர்த்தி செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்வில், பெண்கள் உட்பட பெருந்திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்து மகிழ்ந்தனர்.

தொடர்ந்து 10-ஆம் நாளான மே 30-ஆம் தேதி சனிக்கிழமை முற்பகல் வெள்ளி ரிஷப வாகனங்களில் பஞ்ச மூர்த்திகள் திருவீதியுலாவும், அதன் பிறகு, நண்பகல் சூர்ய புஷ்கரணியில் வைகாசி விசாக தீர்த்தவாரி உற்சவமும் நடைபெறுகிறது. பின்னர் 31-ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை விடையாற்றி உற்சவத்துடன் இவ்வாண்டிற்காண வைகாசி விசாகப் பெருவிழா இனிதே நிறைவு பெறுகிறது.

