வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு இணையான வேகத்தில் பயணித்த வைகை எக்ஸ்பிரஸ்; 430 கி.மீ தூரத்தை 5 மணி 35 நிமிடங்களில் கடந்து சாதனை
தெற்கு ரயில்வேயின் 'மாஸ்டர் பிளாஸ்டர்' என்று வைகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸை பயணிகள் புகழ்ந்துள்ளனர்.
Published : October 25, 2026 at 11:09 AM IST
மதுரை: 110 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மிகச் சீராக இயக்கப்பட்ட வைகை சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், செங்கல்பட்டு - மதுரை இடையேயான 430 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை 5 மணி 35 நிமிடங்களில் கடந்து சென்றது.
தெற்கு ரயில்வேயின் முக்கிய விரைவு ரயில்களில் ஒன்றான வைகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதுரை வரையிலான பயணத்தின்போது தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட தாமதத்தை ஈடுசெய்து, சிறப்பாக இயக்கப்பட்டதாக அதில் பயணித்த ரயில் ஆர்லலர் அருண் பாண்டியன் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மேலும் அவர் கூறுகையில், “சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மதுரைக்கு இயக்கப்படும் வைகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ( 12635) நேற்று சுமார் 10 நிமிடங்கள் தாமதமாக பிற்பகல் 1:25-க்கு புறப்பட்டது. தொடர்ந்து, கோடம்பாக்கம் பகுதியில் தண்டவாளப் பராமரிப்பு மற்றும் வழித்தடத் தடை காரணமாக சுமார் 20 நிமிடங்கள் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது.
இருப்பினும், ரயில் இயக்கக் குழுவினர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டால், அடுத்தடுத்த வழித்தடங்களில் வேகத்தை அதிகரித்து தாமதத்தைக் குறைக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
செங்கல்பட்டு – விழுப்புரம் 64 நிமிடங்களில் பயணம்
தாமதத்துடன் இயக்கப்பட்ட வைகை எக்ஸ்பிரஸ், தாம்பரத்தை மதியம் 2:25 மணிக்கு அடைந்து, 2:30 மணிக்குப் புறப்பட்டது. பின்னர், செங்கல்பட்டை சுமார் 2:58 மணிக்கு அடைந்தது. செங்கல்பட்டில் இருந்து விழுப்புரம் வரையிலான சுமார் 103 கி.மீ. தூரத்தை ஒரு மணி நேரம் 4 நிமிடங்களில் கடந்தது. இந்த வழித்தடத்தில் ரயிலின் வேகமான இயக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது.
விழுப்புரத்தில் ரயில் ஓட்டுநர்கள், உதவி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் ரயில் மேலாளர்கள் மாற்றப்பட்டனர். தொடர்ந்து, மதுரை கோட்டத்தைச் சேர்ந்த ரயில் இயக்கக் குழுவினர் பொறுப்பேற்று ரயிலை இயக்கினர்.
மதூர் அருகே கட்டுமானப் பணிகள் காரணமாக விதிக்கப்பட்ட வேகக் கட்டுப்பாட்டு பகுதியைத் தவிர, பெரும்பாலான வழித்தடங்களில் மணிக்கு 110 கி.மீ. வேகத்தில் ரயில் இயக்கப்பட்டது. விழுப்புரத்தில் இருந்து மதுரை வரையிலான பயணத்தில், தெளிவான சிக்னல்கள் மற்றும் வழித்தடக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்களின் ஒருங்கிணைப்பும் ரயிலின் சீரான இயக்கத்துக்கு உதவியது” என தெரிவித்துள்ளார்.
இரவு 8.37 மணிக்கு மதுரை வந்தடைந்த ரயில்
தொடக்கத்தில் ஏற்பட்ட தாமதத்தையும், வழித்தடத்தில் இருந்த இயக்கச் சூழல்களையும் கடந்து, வைகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இரவு 8:37 மணிக்கு, மதுரை ரயில் நிலையத்தின் 7-வது நடைமேடையை வந்தடைந்தது. ரயிலை 3-வது நடைமேடையில் நேரடியாக அனுமதித்திருந்தால், இன்னும் விரைவாக வந்திருக்க வாய்ப்பிருந்ததாக அருண்பாண்டியன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், செங்கல்பட்டில் இருந்து மதுரை வரையிலான 430 கி.மீ. தூரத்தை 5 மணி நேரம் 35 நிமிடங்களில் கடந்த இந்தப் பயணம், இடையில் 9 நிறுத்தங்களைக் கொண்டிருந்ததாகவும், ரயிலின் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட வேகம் மணிக்கு 110 கி.மீ. எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு பாராட்டு
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை விழுப்புரத்தில் இருந்து மதுரை வரை இயக்கிய மதுரை ரயில் பணிமனையை சேர்ந்த மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஓட்டுநர் கே.ஐயப்பன், மூத்த உதவி ஓட்டுநர் டி.சுரேஷ் ஆகியோருக்கு அவர் பாராட்டுத் தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து விழுப்புரம் வரை ரயிலை இயக்கிய எழும்பூர் பணிமனையை சேர்ந்த மெயில் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ஓட்டுநர் பி.சங்கர் கணேஷ், மூத்த உதவி ஓட்டுநர் ராஜகுமார் ஆகியோருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், வழித்தடக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்கள், ரயில் மேலாளர்கள், நிலையப் பணியாளர்கள், இயக்கப் பிரிவு ஊழியர்கள் மற்றும் பராமரிப்புப் பணியாளர்கள் எனப் பலரது ஒருங்கிணைந்த பங்களிப்பே ரயிலின் சிறப்பான இயக்கத்துக்கு அடிப்படையாக இருந்ததாகவும் அருண் பாண்டியன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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'மாஸ்டர் பிளாஸ்டர்'
சென்னை – விஜயவாடா வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் ராஜ்தானி, கோரமண்டல் மற்றும் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களின் இயக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது, நிறுத்தங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் செயல்பாட்டுச் சூழல்களைக் கருத்தில் கொண்டால், வைகை எக்ஸ்பிரஸின் இந்த பயணம் சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளதோடு, வந்தே பாரத் ரயில்களின் வேகத்திற்கு இணையாக வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பயணித்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தெற்கு ரயில்வேயின் 'மாஸ்டர் பிளாஸ்டர்' என்று வைகை சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸைப் புகழ்ந்துள்ள அவர், ஒரு ரயிலின் சிறப்பான இயக்கம் என்பது தனி ஒருவரின் முயற்சி மட்டுமல்ல; ஓட்டுநர்கள், உதவி ஓட்டுநர்கள், கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்கள் மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சேர்ந்த ஊழியர்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் பயன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.