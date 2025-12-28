சென்னை டூ மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பயண நேரம் மீண்டும் அதிகரிப்பால் பயணிகள் வேதனை
சென்னையில் இருந்து மதியம் 1.15 மணிக்கு புறப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மதுரையை இரவு 9.10 மணிக்கு வந்தடையும். வந்தே பாரத் ரயில் அறிமுகப்படுத்தபட்டபோது, வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பயணம் 20 நிமிடங்கள் கூட்டப்பட்டன.
Published : December 28, 2025 at 12:22 PM IST
மதுரை: ஜனவரி 1 முதல் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பயண நேரம் 25 நிமிடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதற்கு ரயில் பயணிகள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்திய மக்களின் பயணத்தில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது ரயில்கள் தான். அதிலும், தெற்கு ரயில்வேயில் அதிவேக இன்டர்சிட்டி ரயில்களில் ஒன்றுதான் வைகை எக்ஸ்பிரஸ். மதுரையிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலை 6.40 மணிக்கு புறப்படும் வைகை எக்ஸபிரஸ் (12636), பிற்பகல் 2.10 மணியளவில் சென்னை எழும்பூரைச் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில் சென்னையிலிருந்து சென்னை எழும்பூர் (MS) ரயில் நிலையத்திலிருந்து பிற்பகல் 1:45 மணிக்கு புறப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் (12635), மதுரைக்கு அதேநாளில் இரவு 9:20 மணிக்கு சென்றடையும். மொத்த பயண நேரம் 7 மணி நேரம் 35 நிமிடங்கள் ஆகும்.
இந்நிலையில், ஜனவரி 1 முதல் சென்னைக் கோட்டத்திலிருந்து புறப்படும் வைகை ரயிலின் நேரம் மதியம் 1.15 மணியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த ரயில் மதுரை இரவு 9.10 மணிக்கு வந்தடையும். அப்படி பார்த்தால், பயண நேரம் 25 நிமிடங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரயிலின் புதிய கால அட்டவணையின் மூலம், இயக்க நேரத்தில் 20 நிமிடங்கள் அதிகரித்தும், ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கூடுதல் நேரமும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து ரயில் பயணிகள் கூறுகையில், “இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 7 மணி 25 நிமிட இயக்க நேரத்தில் இருந்த வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், இப்போது 7.55 நிமிடங்களில் இயங்குகிறது. கடந்த 2013-ல் வைகை ரயிலின் இயக்க நேரம் 7.50 நிமிடங்களாக இருந்தது. அப்போது ஒரு என்ஜின் மாற்றம் இருந்தது. திண்டுக்கல்லிலிருந்து கொடை ரோடு வரை அதிகபட்சமாக மணிக்கு 100 கி.மீ வேகத்திலும், கொடை ரோட்டில் இருந்து மதுரை வரை மணிக்கு 90 கி.மீ வேகத்திலும் பெரும்பாலும் ஒற்றைப் பாதையில் இயங்கியது. ஆனால் இப்போது ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை இரட்டை ரயில் பாதை உருவாக்கப்பட்டும், வழித்தடம் முழுவதும் மின் மயமாக்கப்பட்ட பிறகும் கூட இந்த நேர அதிகரிப்பை செய்துள்ளது மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது.
சோழவந்தானுக்கு இரவு 8 மணியளவில் வந்து சேரும் வகையில் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், அங்கிருந்து அடுத்த கால் மணி நேரத்தில் மதுரை சந்திப்பை வந்த அடைய முடியும் என்ற நிலையில், இரவு 9.10-க்கு தான் மதுரை சந்திப்பிற்கு வருவது போன்ற புதிய அட்டவணை எப்படி சரி ஆகும்? இந்தியாவிலேயே மிக முக்கியமான ரயில் போக்குவரத்து வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கு, இது மோசமான கால அட்டவணையாக உள்ளது. தெற்கு ரயில்வே தற்போதைய புதிய கால அட்டவணையை மறுபரிசீலனை செய்து, மதுரை வருகையை இரவு 8.20 மணியாக விரைவில் மாற்ற வேண்டும். ரயில் கட்டண உயர்வுக்குப் பிறகு பயண நேரத்தை 20 நிமிடங்கள் அதிகரிப்பது விரும்பத்தக்கது அல்ல. வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் வேகத்தை அதிகரித்தால், நேரம் குறைய வேண்டும். ஆனால் அதற்கு மாறாக உள்ளது” என வேதனை தெரிவித்தனர்.
மேலும், கடந்தாண்டு ஏப்ரல் 15ஆம் தேதி மதுரையிலிருந்து காலை 6.40-க்கு புறப்பட்ட வைகை எக்ஸ்பிரஸ், நெல்லை-வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு முன்பாக சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு (பிற்பகல் 1.48 மணிக்கு) சென்றடைந்துள்ளது. பிற்பகல் 2.10க்கு சென்றடைய வேண்டிய வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், வந்தே பாரத் ரயிலுக்கு முன்பாக சென்றதை பயணிகள் தற்போது நினைவு கூர்ந்தனர். அந்தளவிற்கு விரைந்து செல்லக்கூடிய, வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பயண நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதை, ரயில்வே மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இதுகுறித்து சென்னையை சேர்ந்த ரயில் ஆர்வலர் ஒருவர் கூறுகையில், “வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பயண புள்ளிவிவரங்களை அடிப்படையாக் கொண்டு பார்த்தால், வைகை ரயிலின் பயண நேரத்தை 7.10 மணி நேரமாகக் குறைக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, இதற்கு முன்பு 7.08 மணி நேரத்தில் சென்னை சென்றடைந்துள்ளது. ஆகையால் நடைமேடை நிர்வாகம், கால அட்டவணையை சற்று சரி செய்தால், வைகை எக்ஸ்பிரஸை மீண்டும் 7.10 மணி நேரப் பயணத்திற்குள் கொண்டு வர முடியும். தற்போதைய தொழில்நுட்ப மேம்பாடு மற்றும் ரயில்வே பணியாளர்களின் திறன்மிக்க உழைப்பு ஆகியவற்றால் இதை சாத்தியமாக்க முடியும்” என வலியுறுத்தினார்.
ரயில் பயணிகள் மற்றும் ரயில் ஆர்வலர்கள் சார்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி மதுரையிலும், சென்னையிலும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கு கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. வந்தே பாரத் ரயில் அறிமுகப்படுத்தபட்டபோது, வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் பயணம் 20 நிமிடங்கள் கூட்டப்ப்ட்டன. கடந்தாண்டு வரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் காலை 7.10-க்கு மதுரையிலிருந்து கிளம்பி சென்னை எழும்பூரை பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு சென்றடையும் வகையில் சரியாக 7.20 மணி நேரம் பயணம் மேற்கொண்டது.