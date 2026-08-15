வைகை எக்ஸ்பிரஸுக்கு 49-வது பிறந்தநாள்| மதுரை மக்களின் செல்லப்பிள்ளையின் 'கம்பீர' பயணம்!
இந்தியாவின் அதிவேக ரயில்களில் ஒன்றாகவும், ஆசியாவில் மீட்டர் கேஜ் பாதையில் இயக்கப்பட்ட அதிவேக ரயில்களில் ஒன்றாகவும் சிறப்புக்குரிய பெருமையை பெற்றது வைகை எக்ஸ்பிரஸ்.
Published : August 15, 2026 at 6:00 AM IST
- By இரா. சிவக்குமார்
தெற்கு ரயில்வேயின் கம்பீர அடையாளம்.... விறுவிறுப்பான பயணங்களுக்கு பெயர் போன தண்டவாளத்தின் முடிசூடா மன்னன்... தென் மாவட்ட மக்களின் உணர்வோடும் வாழ்வோடும் கலந்த ‘வைகை எக்ஸ்பிரஸ்’ இன்று 49-வது பிறந்த நாளில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. 1977-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று, ஆசியாவிலேயே மிக அதிவேக மீட்டர் கேஜ் ரயில் என்ற பெருமையுடன், மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு தனது முதல் சேவையை தொடங்கிய இந்த வரலாற்று நாயகன், இன்று வரை தென் மாவட்ட மக்களின் 'செல்லப்பிள்ளையாகவே' வலம் வருகிறான். அன்று முதல் இன்று வரை தலைமுறைகள் கடந்தும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் படைத்த அசுர வேக சாதனைகள் மற்றும் அதன் சுவாரஸ்ய நினைவலைகளின் ஒரு தொகுப்பு இதோ...
பயண நேரத்தில் புதிய அத்தியாயம்
அந்த காலகட்டத்தில் மதுரை – சென்னை இடையேயான ரயில் பயணம் நீண்ட நேரம் எடுத்தது. சுமார் 12 முதல் 15 மணி நேரம் வரை நீடித்த பயண நேரத்தை குறைத்து, மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு பகல் நேர புதிய விரைவு ரயில் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பொதுமக்கள் முன் வைத்தனர். அதன் விளைவாக விடப்பட்டது தான் வைகை எக்ஸ்பிரஸ்.
1977 ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி காலை 6 மணியளவில் மதுரை சந்திப்பில் இருந்து சென்னை எழும்பூரை நோக்கி வைகை எக்ஸ்பிரஸ் தனது முதல் பயணத்தை தொடங்கியது. தொடக்கத்தில் இந்த ரயிலில் மஞ்சள்–பச்சை நிறத்தில் 16 பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. YDM4 வகை டீசல் என்ஜின்கள் மூலம் இந்த ரயில் இயக்கப்பட்டது.
மீட்டர் கேஜில் சாதனை வேகம்
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகமான காலத்தில் அதன் மிகப் பெரிய சிறப்பு அதன் வேகம். அப்போது மீட்டர் கேஜ் பாதைகளில் வழக்கமாக இருந்த வேகத்தை விட அதிகமாக, மணிக்கு சுமார் 105 கி.மீ. வேகத்தில் இயக்கப்பட்டது.
இதனால், வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அன்றைய காலத்தில் இந்தியாவின் அதிவேக ரயில்களில் ஒன்றாகவும், ஆசியாவில் மீட்டர் கேஜ் பாதையில் இயக்கப்பட்ட அதிவேக ரயில்களில் ஒன்றாகவும் சிறப்புக்குரிய பெருமையைப் பெற்றது.
முதல் பயணத்திலேயே மதுரை – சென்னை இடையேயான சுமார் 497 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை சுமார் 7 மணி நேரம் 5 நிமிடங்களில் கடந்து சாதனை படைத்தது. பின்னர் பயணிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பயண நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டது.
அந்த காலத்திலேயே நவீன வசதிகள்
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் தொடங்கப்பட்ட போது, மற்ற ரயில்களுடன் ஒப்பிடும் போது பல புதிய தொழில்நுட்ப வசதிகள் இடம் பெற்றிருந்தன. ரயில் பெட்டிகளில் முழுமையான டியூப் லைட் வசதி, சூரிய ஒளி கட்டுப்படுத்தும் கண்ணாடி ஜன்னல்கள் உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மேலும், ஓட்டுநர் மற்றும் கார்டு இடையே தொடர்பு கொள்ள தொலைபேசி வசதியும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்ததாக ரயில்வே வரலாற்றுப் பதிவுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
அதே போல், அந்த காலகட்டத்தில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் குளிர் சாதன வசதி கொண்ட Chair Car அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதும் முக்கியமான முன்னேற்றமாகும்.
‘வைகை’ என பெயர் வந்தது எப்படி?
மதுரை என்றாலே நினைவுக்கு வரும் வைகை ஆற்றின் பெயரையே இந்த ரயிலுக்கு சூட்டுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்ற கருத்து அப்போது முன் வைக்கப்பட்டதாக இந்த ரயிலை இயக்கிய முன்னாள் லோகோ பைலட்டுகள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால், மதுரையின் அடையாளமாக விளங்கும் வைகை ஆற்றின் பெயர் இந்த ரயிலுக்கு சூட்டப்பட்டது.
தென் மாவட்ட மக்களின் பயணத்தில் மாற்றம்
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் அறிமுகமானது வெறும் புதிய ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்ட நிகழ்வாக மட்டும் பார்க்கப்படவில்லை. மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, சாத்தூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை சென்று ஒரே நாளில் பணிகளை மேற்கொண்டு திரும்புவதற்கான வாய்ப்பை இது ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக தென் மாவட்ட வணிகர்கள், அரசு ஊழியர்கள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இந்த ரயில் முக்கியமான 'சாரதி'யாக மாறியது.
வைகை எக்ஸ்பிரஸ், மதுரை ரயில்வே கோட்டத்தின் முதல் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் என்ற பெருமையையும் பெற்றது. பல ஆண்டுகளாக மதுரை – சென்னை வழித்தடத்தில் முக்கியமான பகல் நேர ரயிலாக தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
மீட்டர் கேஜிலிருந்து அகலப்பாதைக்கு
வைகை எக்ஸ்பிரஸின் வரலாற்றில் மிகப் பெரிய மாற்றங்களில் ஒன்று மதுரை – சென்னை வழித்தடம் மீட்டர் கேஜிலிருந்து அகலப்பாதையாக மாற்றப்பட்ட காலகட்டம் ஆகும். மீட்டர் கேஜ் காலத்தில் 105 கி.மீ. வேகத்தை எட்டிய வைகை, பின்னர் அகலப்பாதை ரயில்வேயின் வளர்ச்சியுடன் நவீன ரயில் பெட்டிகள், மின்சார என்ஜின்கள் உள்ளிட்ட புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பயணத்தை தொடர்ந்தது.
பின்னர் பாரம்பரிய பெட்டிகளுக்கு பதிலாக LHB பெட்டிகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் பயணிகளுக்கு நவீன பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகள் கிடைக்கத் தொடங்கின.
2022-ல் மீண்டும் வேக சாதனை
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் தனது பழைய வேகப் புகழை மீண்டும் நிரூபித்த சம்பவமும் 2022-ல் நிகழ்ந்தது. கடந்த 2022 மார்ச் 3-ஆம் தேதி, 21 நிமிடங்கள் தாமதமாக மதுரையிலிருந்து புறப்பட்ட போதிலும், சென்னை எழும்பூரை திட்டமிட்ட நேரத்துக்கு முன்பாக சென்றடைந்தது. சுமார் 495 கி.மீ. தூரத்தை 6 மணி 40 நிமிடங்களில் கடந்து, 1977-ல் படைத்த தனது தொடக்ககால சாதனையை முறியடித்தது. அதே ஆண்டில் அக்டோபர் 15-ம் தேதி, மதுரை – சென்னை பயணத்தை 6 மணி 34 நிமிடங்களில் நிறைவு செய்து தனது சாதனையை மீண்டும் முறியடித்தது.
உணவகப் பெட்டி அறிமுகம்
இந்திய ரயில்கள் குறித்த ஆய்வாளரும், ஐ டி நிபுணருமான அருண்பாண்டியன் கூறுகையில், "இரவு ரயில்களில் மட்டுமே இருந்த உணவகப் பெட்டி (பேண்ட்ரி கார்), பகல் நேர ரயிலான வைகை எக்ஸ்பிரஸில் தான் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டு ஒய்டிஎம் 4 ஏ டீசல் என்ஜின் அறிமுகமானது. மேலும் கடந்த 1994 ஆம் ஆண்டு மீட்டர் கேஜ் ரயில்களில் முதன் முதலாக வைகை எக்ஸ்பிரஸில் தான் 42 இருக்கைகள் கொண்ட குளிர் சாதன இருக்கை வசதிப் பெட்டியும் அறிமுகமானது. 1995 ஆம் ஆண்டு ஒய்ஏஎம் 1 மின்சார என்ஜின் சென்னையிலிருந்து விழுப்புரம் வரை இயக்கப்பட்டது" என்றார்.
பணியாளர்களின் ஒருங்கிணைப்பு
மேலும் அவர் கூறுகையில், "மீட்டர் கேஜ்ஜிலும், பிராட் கேஜ்ஜிலும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ், இந்திய ரயில்களுக்கு பல்வேறு வகையிலும் முதன்மையான ஒன்றாகும். அது மட்டுமன்றி, ரயில் தொடர்பான புதிய அம்சங்கள் ஏதேனும் இந்திய ரயில்வே அறிமுகம் செய்தால், அது பெரும்பாலும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ்ஸில் தான் இருக்கும். தெற்கு ரயில்வேயில் பணியாற்றும் பல்வேறு நிலை பணியாளர்களின் திறமையான ஒருங்கிணைப்பில் வைகை எக்ஸ்பிரஸுன் பயண நேரத்தை மேலும் குறைக்க இயலும். அதற்கான முயற்சியை நிச்சயம் உயர் அதிகாரிகள் நிறைவேற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்றார்.
மின்சார ரயிலாக மாறிய வைகை
"கடந்த 1997 ஆம் ஆண்டு அகல ரயில் பாதையில் மீண்டும் அறிமுகமான வைகை எக்ஸ்பிரஸ் 16 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட்டது. 2006-ம் ஆண்டு 24 பெட்டிகளாக உயர்த்தப்பட்டது. 2008-ம் ஆண்டு சென்னையிலிருந்து திருச்சி வரையும், 2014-ம் ஆண்டு சென்னை-மதுரை வரையும் மின்சார ரயிலாக மாற்றப்பட்டது. இந்நிலையில் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு மதுரை-சென்னை இருவழிப்பாதை அறிமுகமான போது, வைகையின் பயணம் நேரம் 7 மணி 35 நிமிடங்களாகக் குறைக்கப்பட்டது. இரண்டு நகரங்களுக்கு இடையிலான மிக வேகமாகப் பயணிக்கும் இந்தியாவின் முதல் ரயில் என்ற பெருமையை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பெற்றது. மேலும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு பயண நேரம் 7 மணி 25 நிமிடங்களாகக் குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது" என்றும் அருண்பாண்டியன் கூறினார்.
வைகை எக்ஸ்பிரஸ் Vs வந்தே பாரத்
மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் கட்டணம் இரண்டாம் வகுப்பு இருக்கை வசதிக்கு ரூ.205, குளிர் சாதன இருக்கை வசதிக்கு ரூ.705 ஆகும். முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளில் பயணம் செய்ய நேரிட்டால் அதற்கான கட்டணம் ரூ.165. அண்மையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட வந்தே பாரத் ரயிலில் மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு (இது முழுவதும் குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகளைக் கொண்டது) கட்டணம் ரூ.1,080 - ரூ.1,445. எக்ஸிக்யூட்டிவ் வகுப்பில் ரூ.2,137 - ரூ.2,555 ஆகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது
49 ஆண்டுகளை கடந்தும் தொடரும் பயணம்
1977 ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி தொடங்கிய வைகை எக்ஸ்பிரஸ், 2026 ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதியுடன் 49 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து 50-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. ஒரு ரயில் தொடங்கப்பட்ட நாளை கணக்கில் கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகின்ற பெருமை உண்டு என்றால் அது தமிழகத்தில் 'வைகை சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலுக்கு' மட்டுமே பொருந்தும். வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை பயன்படுத்திய பயணிகளும், ஆர்வலர்களும், அதனை இயக்கிய முன்னாள் லோகோ பைலட்டுகளும் இணைந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் மதுரையிலும் சென்னையிலும் ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர்.