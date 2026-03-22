தேனி, மதுரை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் - வைகை அணையில் குறையும் நீர்மட்டம்

போதிய மழை இல்லாததால் வைகை அணையில் நீர்மட்டம் குறைந்துகொண்டே வருகிறது.

வைகை அணை
வைகை அணை
Published : March 22, 2026 at 3:23 PM IST

தேனி : வைகை அணையில் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் நீர் வரத்து குறைந்துள்ளதால், அணையின் நீர்மட்டம் 20 நாட்களில் 10 அடி வரை குறைந்துள்ளது. இதனால் தேனி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே 71 அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணை அமைந்துள்ளது. தேனி, மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து தென் மாவட்டங்களின் குடிநீருக்கும், விவசாயத்திற்கும் முக்கிய ஆதாரமாக இந்த அணை விளங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், வைகை அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான முல்லைப் பெரியாறு கொட்டக்குடி, மூல வைகை உள்ளிட்ட ஆறுகளில் போதிய மழை இன்றி வறண்டு காணப்படுவதால், அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து நின்றுள்ளது. அதே போன்று, கோடை மழையும் போதிய அளவு பெய்யாத காரணத்தினால் நீர்வரத்து முற்றிலும் நிற்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

20 நாட்களில் 10 அடி நீர் குறைவு

இந்த அணையில் இருந்து மதுரை, தேனி மாவட்ட குடிநீருக்காக மட்டும் வினாடிக்கு 72 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்த மாத தொடக்கத்தில் வைகை அணையில் நீர்மட்டம் 42.19 அடியாக இருந்த நிலையில், 33.23 அடியாக குறைந்துள்ளது. நீர் இருப்பு 513 மில்லியன் கன அடியாகவும் உள்ளது. அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லாத காரணத்தினால் கடந்த 20 நாட்களில் மட்டும் நீர்மட்டம் 10 அடி குறைந்து 33 அடியாக உள்ளது. இதனால் ஐந்து மாவட்ட வைகை பாசன விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.

வைகை அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம்

மேலும், அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்தால் மட்டுமே அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும், நீர்மட்டம் மேலும் குறைந்தால் ஐந்து மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் மற்றும் விவசாய தேவை பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

