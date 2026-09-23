‘இரக்கமுள்ள மனசுக்காரன்டா’ - உயிரிழந்த நண்பன் குடும்பத்திற்கு ரூ. 1.25 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கிய ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்
எங்களில் ஒருவருக்கு துயரம் ஏற்படும்போது, அவரது குடும்பம் தனியாக இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் தொடர்ந்து உதவி செய்து வருகிறோம் என ஆட்டோ ஓட்டுநர் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 23, 2026 at 11:47 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் அருகே எதிர்பாராத விதமாக விபத்தில் உயிரிழந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரின் குடும்பத்திற்கு, சக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஒன்றிணைந்து ரூ. 1.25 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தை அடுத்த திருநகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து (35). ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவருக்கு மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்நிலையில், கடந்த மாதம் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் மாரிமுத்து உயிரிழந்தார்.
விபத்தில் உயிரிழந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் - சங்கத்தினர் நெகிழ்ச்சி செயல்#autodriverdeath | #madurai | #autoaccident | #drivedeath | #ETVBharatTamilNadu pic.twitter.com/IexaP7wsv2— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 23, 2026
குடும்பத்தின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக இருந்த மாரிமுத்துவின் திடீர் மறைவு, அவரது குடும்பத்தினரை பெரும் சோகத்திலும் பொருளாதார நெருக்கடியிலும் ஆழ்த்தியது.
வைகை மீட்டர் ஆட்டோ அமைப்பு
இதையடுத்து, மாரிமுத்து உறுப்பினராக இருந்து வந்த 'வைகை மீட்டர் ஆட்டோ' அமைப்பைச் சேர்ந்த சக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், அவருடைய குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்ததுடன், தங்களால் இயன்ற நிதியுதவியையும் வழங்க முடிவு செய்தனர். அதன்படி, அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த 500க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஒன்று சேர்ந்து, தங்களால் இயன்ற நிதியை திரட்டினர்.
பின்னர், மாரிமுத்துவின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து தாங்கள் திரட்டிய 1.25 லட்சம் ரூபாயை அவருடைய மனைவி மற்றும் மகனிடம் வழங்கினர். மேலும், மாரிமுத்துவின் குழந்தைகளுடைய கல்விச் செலவு உள்ளிட்ட எதிர்கால தேவைகளுக்கும் தொடர்ந்து உதவி செய்வோம் என உறுதியளித்தனர்.
ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு நிதியுதவி
இதுகுறித்து வைகை மீட்டர் ஆட்டோ அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் தமிழரசன் மற்றும் சுரேஷ் கூறுகையில்,
“மாரிமுத்துவின் குழந்தைகளுடைய கல்வி உள்ளிட்ட எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு எங்கள் அமைப்பு தொடர்ந்து உறுதுணையாக இருக்கும். இதுவரை எங்கள் அமைப்பைச் சேர்ந்த 7 ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உயிரிழந்த நிலையில், அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் இதேபோன்று நிதியுதவி வழங்கி ஆதரவளித்துள்ளோம்.
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சுமார், 500-க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ள எங்கள் அமைப்பில், ஒவ்வொருவரும் தங்களால் இயன்ற தொகையை பகிர்ந்து கொடுத்து இந்த நிதியைத் திரட்டியுள்ளோம். எங்களில் ஒருவருக்கு துயரம் ஏற்படும்போது, அவரது குடும்பம் தனியாக இல்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் தொடர்ந்து உதவி செய்து வருகிறோம்” என்றனர்.
தங்களது கடின உழைப்பின் மூலம் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்திவரும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், தங்களில் ஒருவரை இழந்த துயரத்திற்கு மருந்தாக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து அவரது குடும்பத்திற்கு உதவிக்கரம் நீட்டியிருப்பது அப்பகுதி மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.