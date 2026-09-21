வாடிப்பட்டியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் தெருநாய் தொல்லை: வீதிக்கு வரவே அஞ்சும் பொதுமக்கள்
தெருநாய்களுக்கு விலங்குகள் நல விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : September 21, 2026 at 4:29 PM IST
மதுரை: வாடிப்பட்டியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் தெருநாய் தொல்லையால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். மேலும், தெருநாய் கடிக்கு சராசரியாக தினமும் 10 பேர் வரை பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி பேரூராட்சி பகுதிகளில் தெருநாய்களின் தொல்லை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால் தாங்கள் அச்சமடைந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கூட்டம் கூட்டமாகச் சுற்றித்திரியும் தெருநாய்களால் வாகன ஓட்டிகள், பள்ளி மாணவர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, வாடிப்பட்டி பேருந்து நிலையம், போடிநாயக்கன்பட்டி, தாதம்பட்டி மந்தைத் திடல், தாதப்பநாயக்கன்பட்டி, யூனியன் அலுவலக சாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தெருநாய்கள் அதிகளவில் சுற்றித் திரிவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதிலும், இரவு நேரங்களில் கூட்டமாகச் செல்லும் தெருநாய்கள் வாகன ஓட்டிகளைத் துரத்துவதால் விபத்து ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது என்று அவர்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனிடையே, நாய்க் கடியால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. வாடிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு சராசரியாக தினமும் 10 பேர் வரை நாய்க் கடிக்கு சிகிச்சை பெறுவதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதுபோன்ற சூழலில், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் மேட்டுநீரேத்தானைச் சேர்ந்த 3 வயது குழந்தை, 11 வயது சிறுவன் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் நாய்க்கடியால் காயமடைந்துள்ளனர். முதற்கட்டமாக அவர்கள் மூவரும் வாடிப்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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இதனால், வாடிப்பட்டி பேரூராட்சி பகுதிகளில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையைக் கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் பகுதிகளில் நாய்களின் நடமாட்டத்தைத் தடுக்கவும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அதேபோன்று, நாய்களை வெறுமனே அப்புறப்படுத்துவதற்கு பதிலாக, விலங்குகள் நல விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு கருத்தடை மற்றும் தடுப்பூசி நடவடிக்கைகளை முறையாக மேற்கொண்டு, நாய்க் கடி சம்பவங்கள் அதிகம் நடைபெறும் பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.