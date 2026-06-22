வடபழனி - பூந்தமல்லி இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவை - ஜூலையில் பிரதமர் மோடி துவக்கி வைக்கிறார்
வடபழனி-பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் பூந்தமல்லி பைபாஸ், பூந்தமல்லி, முல்லைத்தோட்டம், கரையான்சாவடி, குமணன்சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், தெள்ளியாரகரம், போரூர் பைபாஸ், போரூர் சந்திப்பு ஆகிய 10 நிலையங்களில் மெட்ரோ ரயில்கள் நின்று செல்லும்.
Published : June 22, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: சென்னை வடபழனி - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி ஜூலை மாதம் தொடங்கி வைக்கிறார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
வடபழனி - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்க ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் ஒப்புதல் அளித்து 4 மாதங்கள் ஆகியும் ரயில் சேவை தொடங்கப்படவில்லை. இதையடுத்து மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்தின் தரப்பில் மத்திய அரசிடம் திறப்பு விழா குறித்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
இதற்கிடையே, தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருந்ததால் ரயில் சேவையைத் தொடங்க நேரம் ஒதுக்கப்படாமல் இருந்தது. புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் ஜூலை மாதம் மெட்ரோ ரயில் சேவை பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க.. திருவள்ளூர் தொழிற்சாலை விபத்து போன்று இனி நடக்காது - சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் உறுதி
வடபழனி - பூந்தமல்லி இடையே 14.6 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் பூந்தமல்லி பைபாஸ், பூந்தமல்லி, முல்லைத்தோட்டம், கரையான்சாவடி, குமணன்சாவடி, காட்டுப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல், தெள்ளியாரகரம், போரூர் பைபாஸ், போரூர் சந்திப்பு ஆகிய 10 நிலையங்களில் ரயில்கள் நின்று செல்லும்.
ஆலப்பாக்கம், காரம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், ஆழ்வார் திருநகர், சாலிகிராமம் கிடங்கு, சாலிகிராமம் ஆகிய 6 நிலையங்களில் பணிகள் நிறைவடையாததால் அங்கு மெட்ரோ ரயில்கள் நிற்காது.
இந்த வழித்தடத்திற்கு ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சில நிபந்தனைகளுடன் தற்காலிக அனுமதி அளித்திருந்தார். இதனால் பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே 15 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டது.
தலைமை ரயில்வே பாதுகாப்பு ஆணையர் தலைமையிலான குழுவினர் கடந்த மே 23, 24 ஆகிய தேதிகளில் இந்த தடத்தில் நேரில் வந்து 5-வது பாதுகாப்பு ஆய்வை நடத்தி அனுமதி அளித்தனர்.
தற்போது பூந்தமல்லி - போரூர் இடையே மெட்ரோ ரயிலை இயக்குவதற்கு எவ்வித வேகக் கட்டுப்பாடும் இல்லை. அதேபோல, போரூர் முதல் வடபழனி வரையிலான தடத்தில் ரயில்களின் வேகம் மணிக்கு 25 கிலோ மீட்டரிலிருந்து 40 கிலோ மீட்டராக அதிகரித்துள்ளது.
ஆனால், தற்போது நிபந்தனைகள் அனைத்தும் தளர்த்தப்பட்டு முழு அனுமதி கிடைத்துள்ளதால், இனி 10 நிமிட இடைவெளியில் அடுத்தடுத்து மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்க அனுமதி கிடைத்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க.. அம்மோனியா வாயுக் கசிவு விபத்து: உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வழங்க திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்
இந்த நிலையில், வடபழனி - பூந்தமல்லி வழித்தடத்தில் ஜூலை மாதம் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைப்பதற்கு பிரதமர் மோடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது.